https://ria.ru/20220516/vizit-1788897919.html

Памфилова встретится с главой ЦИК Белоруссии

Памфилова встретится с главой ЦИК Белоруссии - РИА Новости, 16.05.2022

Памфилова встретится с главой ЦИК Белоруссии

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова встретится со своим белорусским коллегой Игорем Карпенко, который в рамках рабочего визита 17-18 мая будет находиться в Москве с... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:17

2022-05-16T20:17

2022-05-16T20:54

элла памфилова

игорь карпенко

цик рф

белоруссия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова встретится со своим белорусским коллегой Игорем Карпенко, который в рамках рабочего визита 17-18 мая будет находиться в Москве с делегацией Центризбиркома Белоруссии, говорится в сообщении на сайте ЦИК России."Семнадцатого - восемнадцатого мая 2022 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проведет ряд встреч с делегацией Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь. В рамках рабочего визита состоится встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой и председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко", - говорится в сообщении.Делегация Центризбиркома Беларуси познакомится с особенностями подготовки и проведения единого дня голосования и новациями в российском избирательном процессе: дистанционным электронным голосованием, современными избирательными стандартами, новыми технологическими решениями, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220406/tsentrizbirkom-1782048174.html

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элла памфилова, игорь карпенко, цик рф, белоруссия