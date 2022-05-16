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Памфилова встретится с главой ЦИК Белоруссии - РИА Новости, 16.05.2022
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Памфилова встретится с главой ЦИК Белоруссии
Памфилова встретится с главой ЦИК Белоруссии - РИА Новости, 16.05.2022
Памфилова встретится с главой ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова встретится со своим белорусским коллегой Игорем Карпенко, который в рамках рабочего визита 17-18 мая будет находиться в Москве с... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:17
2022-05-16T20:54
элла памфилова
игорь карпенко
цик рф
белоруссия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова встретится со своим белорусским коллегой Игорем Карпенко, который в рамках рабочего визита 17-18 мая будет находиться в Москве с делегацией Центризбиркома Белоруссии, говорится в сообщении на сайте ЦИК России."Семнадцатого - восемнадцатого мая 2022 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проведет ряд встреч с делегацией Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь. В рамках рабочего визита состоится встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой и председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко", - говорится в сообщении.Делегация Центризбиркома Беларуси познакомится с особенностями подготовки и проведения единого дня голосования и новациями в российском избирательном процессе: дистанционным электронным голосованием, современными избирательными стандартами, новыми технологическими решениями, отмечается в сообщении.
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элла памфилова, игорь карпенко, цик рф, белоруссия
20:17 16.05.2022 (обновлено: 20:54 16.05.2022)
 
Памфилова встретится с главой ЦИК Белоруссии

Элла Памфилова встретится с главой ЦИК Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова встретится со своим белорусским коллегой Игорем Карпенко, который в рамках рабочего визита 17-18 мая будет находиться в Москве с делегацией Центризбиркома Белоруссии, говорится в сообщении на сайте ЦИК России.
"Семнадцатого - восемнадцатого мая 2022 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проведет ряд встреч с делегацией Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь. В рамках рабочего визита состоится встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой и председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко", - говорится в сообщении.
Делегация Центризбиркома Беларуси познакомится с особенностями подготовки и проведения единого дня голосования и новациями в российском избирательном процессе: дистанционным электронным голосованием, современными избирательными стандартами, новыми технологическими решениями, отмечается в сообщении.
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Элла ПамфиловаИгорь КарпенкоЦИК РФБелоруссия
 
 
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