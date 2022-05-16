https://ria.ru/20220516/vich-1788794387.html

Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года

Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года - РИА Новости, 16.05.2022

Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года

Более 650 тысяч жителей Московской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию с начала года, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:54

2022-05-16T13:54

2022-05-16T13:54

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

вич

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 650 тысяч жителей Московской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию с начала года, сообщили в региональном минздраве.Сдать анализ на наличие ВИЧ-инфекции можно бесплатно и анонимно в поликлинике в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в рамках выездных акций, которые проводят мобильные бригады центра, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220512/endoskop-1788142218.html

московская область (подмосковье)

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), вич