https://ria.ru/20220516/vich-1788794387.html
Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года
Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года - РИА Новости, 16.05.2022
Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года
Более 650 тысяч жителей Московской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию с начала года, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:54
2022-05-16T13:54
2022-05-16T13:54
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
вич
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 650 тысяч жителей Московской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию с начала года, сообщили в региональном минздраве.Сдать анализ на наличие ВИЧ-инфекции можно бесплатно и анонимно в поликлинике в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в рамках выездных акций, которые проводят мобильные бригады центра, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220512/endoskop-1788142218.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), вич
Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года
С начала года тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли более 650 тысяч жителей Подмосковья