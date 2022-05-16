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Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года - РИА Новости, 16.05.2022
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Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года
Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года - РИА Новости, 16.05.2022
Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года
Более 650 тысяч жителей Московской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию с начала года, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:54
2022-05-16T13:54
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
вич
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 650 тысяч жителей Московской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию с начала года, сообщили в региональном минздраве.Сдать анализ на наличие ВИЧ-инфекции можно бесплатно и анонимно в поликлинике в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в рамках выездных акций, которые проводят мобильные бригады центра, уточнили в министерстве.
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московская область (подмосковье)
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), вич
13:54 16.05.2022
 
Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты на ВИЧ с начала года

С начала года тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли более 650 тысяч жителей Подмосковья

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию
Лаборант проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лаборант проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 650 тысяч жителей Московской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию с начала года, сообщили в региональном минздраве.

"Само тестирование на наличие ВИЧ-инфекции не занимает больше 15 минут и абсолютно безболезненно. В Московской области с начала года уже более 650 тысяч человек прошли его", - приводят слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой в сообщении.

Сдать анализ на наличие ВИЧ-инфекции можно бесплатно и анонимно в поликлинике в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в рамках выездных акций, которые проводят мобильные бригады центра, уточнили в министерстве.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)ВИЧ
 
 
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