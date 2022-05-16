https://ria.ru/20220516/vengriya-1788871745.html
Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго
Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго - РИА Новости, 16.05.2022
Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго
Венгрия ждет от ЕК инвестиционного плана на 15-18 млрд евро, чтобы смягчить удар от эмбарго на нефть из РФ - глава МИД РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:10
2022-05-16T18:10
2022-05-16T18:10
экономика
санкции в отношении россии
цены на нефть
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Венгрия ждет от ЕК инвестиционного плана на 15-18 млрд евро, чтобы смягчить удар от эмбарго на нефть из РФ - глава МИДРИА Новости / Динамика дня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть
Материал дополняется
Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго
Венгрия потребовала от ЕК инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго на нефть