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Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго - РИА Новости, 16.05.2022
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Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго
Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго - РИА Новости, 16.05.2022
Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго
Венгрия ждет от ЕК инвестиционного плана на 15-18 млрд евро, чтобы смягчить удар от эмбарго на нефть из РФ - глава МИД РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:10
2022-05-16T18:10
экономика
санкции в отношении россии
цены на нефть
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Венгрия ждет от ЕК инвестиционного плана на 15-18 млрд евро, чтобы смягчить удар от эмбарго на нефть из РФ - глава МИДРИА Новости / Динамика дня
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экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть
Материал дополняется
18:10 16.05.2022
 
Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго

Венгрия потребовала от ЕК инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго на нефть

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Венгрия ждет от ЕК инвестиционного плана на 15-18 млрд евро, чтобы смягчить удар от эмбарго на нефть из РФ - глава МИД
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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