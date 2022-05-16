https://ria.ru/20220516/vengriya-1788871745.html

Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго

Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго - РИА Новости, 16.05.2022

Венгрия потребовала инвестиционный план для смягчения удара от эмбарго

Венгрия ждет от ЕК инвестиционного плана на 15-18 млрд евро, чтобы смягчить удар от эмбарго на нефть из РФ - глава МИД РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:10

2022-05-16T18:10

2022-05-16T18:10

экономика

санкции в отношении россии

цены на нефть

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Венгрия ждет от ЕК инвестиционного плана на 15-18 млрд евро, чтобы смягчить удар от эмбарго на нефть из РФ - глава МИДРИА Новости / Динамика дня

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть