Вандал облил желтой и голубой красками здание мэрии Евпатории
Полиция ищет вандала, облившего желтой и голубой красками здание мэрии Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции у здания администрации Евпатории
Автомобиль полиции у здания администрации Евпатории. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Полиция ведет розыск вандала, облившего желтой и голубой красками историческое здание в Евпатории, в котором располагается администрация города, сообщил РИА Новости советник главы Крыма Олег Крючков.
Фотографии здания администрации Евпатории, где стены и вход залиты краской, появились в соцсетях. "Это не фейк. Камеры зафиксировали ночью человека в маске, который это совершил. Полиция занимается его розыском. Коммунальные службы уже привели фасад здания в порядок", - сказал Крючков. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
Здание, в котором располагается администрация города, находится на Театральной площади Евпатории. Здание построено в 1908 году в стиле модерн для Федора Овчинникова, поэтому также известно как Дом Овчинникова. Здание спроектировано главным архитектором города Адамом Генрихом, который определил облик центральной части евпатории в начале XX века. В 2016 году здание было признано объектом культурного наследия России регионального значения как памятник градостроительства и архитектуры.