https://ria.ru/20220516/vandalizm-1788745653.html

Вандал облил желтой и голубой красками здание мэрии Евпатории

Вандал облил желтой и голубой красками здание мэрии Евпатории - РИА Новости, 16.05.2022

Вандал облил желтой и голубой красками здание мэрии Евпатории

Полиция ведет розыск вандала, облившего желтой и голубой красками историческое здание в Евпатории, в котором располагается администрация города, сообщил РИА... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:33

2022-05-16T10:33

2022-05-16T10:33

евпатория

россия

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Полиция ведет розыск вандала, облившего желтой и голубой красками историческое здание в Евпатории, в котором располагается администрация города, сообщил РИА Новости советник главы Крыма Олег Крючков.Фотографии здания администрации Евпатории, где стены и вход залиты краской, появились в соцсетях. "Это не фейк. Камеры зафиксировали ночью человека в маске, который это совершил. Полиция занимается его розыском. Коммунальные службы уже привели фасад здания в порядок", - сказал Крючков. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.Здание, в котором располагается администрация города, находится на Театральной площади Евпатории. Здание построено в 1908 году в стиле модерн для Федора Овчинникова, поэтому также известно как Дом Овчинникова. Здание спроектировано главным архитектором города Адамом Генрихом, который определил облик центральной части евпатории в начале XX века. В 2016 году здание было признано объектом культурного наследия России регионального значения как памятник градостроительства и архитектуры.

https://ria.ru/20220428/prizyvy-1785893303.html

евпатория

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евпатория, россия, происшествия, республика крым