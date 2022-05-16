https://ria.ru/20220516/ukraina-1788803722.html

Лукашенко заявил о недружественных действиях со стороны Украины

Лукашенко заявил о недружественных действиях со стороны Украины - РИА Новости, 16.05.2022

Лукашенко заявил о недружественных действиях со стороны Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ощущает недружественные действия со стороны Украины последние два года. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:28

2022-05-16T14:28

2022-05-16T15:56

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александр лукашенко

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ощущает недружественные действия со стороны Украины последние два года."Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом…, фашизмом и русофобией, оружием. После выборов (президента - ред.) в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве.Белорусский президент пояснил, что Украина "на опережение" ввела против Минска санкции. "То есть Запад еще не вводил никакие санкции, и американцы в том числе, Украина это сделала первой: небо закрыли, железнодорожное сообщение, потом начали готовить боевиков, нам подкидывать, потом оружие через границу пошло. Это все известно. Осуществляла провокационные действия авиацией путем ведения разведки украинскими беспилотниками в воздушном пространстве Беларуси", - сказал он.Лукашенко подчеркнул, что "факты, говорящие об угрозе нашей национальной безопасности, неоспоримы"."Именно поэтому нами абсолютно правомерно был задействован механизм поддержки в рамках союза с Россией. Беларусь и до начала военной операции России обращала внимание на необоснованный рост военного присутствия Запада в Украине. И в регионе в целом. Мы об этом неоднократно говорили и предупреждали, что дело идет к конфликту", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785550893.html

https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779522591.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, одкб, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр