14:28 16.05.2022 (обновлено: 15:56 16.05.2022)
Лукашенко заявил о недружественных действиях со стороны Украины
Лукашенко: Белоруссия последние два года ощущает недружественные действия Украины
Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ощущает недружественные действия со стороны Украины последние два года.
"Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом…, фашизмом и русофобией, оружием. После выборов (президента - ред.) в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки", - сказал Лукашенко, выступая на саммите ОДКБ в Москве.
Белорусский президент пояснил, что Украина "на опережение" ввела против Минска санкции. "То есть Запад еще не вводил никакие санкции, и американцы в том числе, Украина это сделала первой: небо закрыли, железнодорожное сообщение, потом начали готовить боевиков, нам подкидывать, потом оружие через границу пошло. Это все известно. Осуществляла провокационные действия авиацией путем ведения разведки украинскими беспилотниками в воздушном пространстве Беларуси", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что "факты, говорящие об угрозе нашей национальной безопасности, неоспоримы".
"Именно поэтому нами абсолютно правомерно был задействован механизм поддержки в рамках союза с Россией. Беларусь и до начала военной операции России обращала внимание на необоснованный рост военного присутствия Запада в Украине. И в регионе в целом. Мы об этом неоднократно говорили и предупреждали, что дело идет к конфликту", - подчеркнул Лукашенко.