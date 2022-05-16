https://ria.ru/20220516/ucheniya-1788732491.html

Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем

Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем - РИА Новости, 16.05.2022

Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем

Противолодочные самолеты РФ Ту-142 выполнили полеты над Охотским морем, сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ). РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:18

2022-05-16T09:18

2022-05-16T09:18

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

ту-142

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Противолодочные самолеты РФ Ту-142 выполнили полеты над Охотским морем, сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ)."На Тихоокеанском фло­те проведены плановые учебно-тренировочн­ые полёты с целью сл­аживания экипажей да­льних противолодочных самолётов Ту-142 и отработкой ими прот­иволодочных задач над Охотским морем", - сказали в пресс-службе.Как уточнили на ТОФ, экипажи двух самолётов Ту-142 выполнили поиск подлодок.Кроме того, экипажи Ту-142 отточили навы­ки прохождения задан­ного курса над безор­иентирной местностью и слаженность действий лётчиков при пил­отировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/su-27-1788519751.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142