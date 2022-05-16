https://ria.ru/20220516/ucheniya-1788732491.html
Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем
Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем - РИА Новости, 16.05.2022
Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем
Противолодочные самолеты РФ Ту-142 выполнили полеты над Охотским морем, сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ). РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:18
2022-05-16T09:18
2022-05-16T09:18
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
ту-142
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741821105_0:0:1493:841_1920x0_80_0_0_a034418ffce3ac113fc998acacbdf6c4.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Противолодочные самолеты РФ Ту-142 выполнили полеты над Охотским морем, сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ)."На Тихоокеанском флоте проведены плановые учебно-тренировочные полёты с целью слаживания экипажей дальних противолодочных самолётов Ту-142 и отработкой ими противолодочных задач над Охотским морем", - сказали в пресс-службе.Как уточнили на ТОФ, экипажи двух самолётов Ту-142 выполнили поиск подлодок.Кроме того, экипажи Ту-142 отточили навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий лётчиков при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220514/su-27-1788519751.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741821105_366:0:1493:845_1920x0_80_0_0_cca885cc09ddbbfc16edc7a3c480126a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142
Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем
Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили полеты над Охотским морем