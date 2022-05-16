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Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем - РИА Новости, 16.05.2022
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Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем
Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем - РИА Новости, 16.05.2022
Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем
Противолодочные самолеты РФ Ту-142 выполнили полеты над Охотским морем, сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ). РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:18
2022-05-16T09:18
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
ту-142
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Противолодочные самолеты РФ Ту-142 выполнили полеты над Охотским морем, сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ)."На Тихоокеанском фло­те проведены плановые учебно-тренировочн­ые полёты с целью сл­аживания экипажей да­льних противолодочных самолётов Ту-142 и отработкой ими прот­иволодочных задач над Охотским морем", - сказали в пресс-службе.Как уточнили на ТОФ, экипажи двух самолётов Ту-142 выполнили поиск подлодок.Кроме того, экипажи Ту-142 отточили навы­ки прохождения задан­ного курса над безор­иентирной местностью и слаженность действий лётчиков при пил­отировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142
09:18 16.05.2022
 
Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем

Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили полеты над Охотским морем

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДальний противолодочный самолет Ту-142М
Дальний противолодочный самолет Ту-142М - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дальний противолодочный самолет Ту-142М. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Противолодочные самолеты РФ Ту-142 выполнили полеты над Охотским морем, сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
"На Тихоокеанском фло­те проведены плановые учебно-тренировочн­ые полёты с целью сл­аживания экипажей да­льних противолодочных самолётов Ту-142 и отработкой ими прот­иволодочных задач над Охотским морем", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили на ТОФ, экипажи двух самолётов Ту-142 выполнили поиск подлодок.
Кроме того, экипажи Ту-142 отточили навы­ки прохождения задан­ного курса над безор­иентирной местностью и слаженность действий лётчиков при пил­отировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
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В Калининградской области морская авиация условного противника на учениях
 
БезопасностьТихоокеанский флот ВМФ РоссииТу-142
 
 
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