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Эрдоган: Турция не верит заверениям Швеции и Финляндии о террористах - РИА Новости, 16.05.2022
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Эрдоган: Турция не верит заверениям Швеции и Финляндии о террористах
Эрдоган: Турция не верит заверениям Швеции и Финляндии о террористах - РИА Новости, 16.05.2022
Эрдоган: Турция не верит заверениям Швеции и Финляндии о террористах
Турция не может поверить заверениям Финляндии и Швеции, что они не будут поддерживать террористов, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:34
2022-05-16T20:34
в мире
турция
швеция
финляндия
нато
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Турция не может поверить заверениям Финляндии и Швеции, что они не будут поддерживать террористов, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Мне надо сказать вам открыто и искренне: если обе страны (Швеция и Финляндия – ред.) скажут, что мы против террористических организаций, что, кстати, совсем наоборот, у них есть заявления, что они не будут выдавать Турции террористов. Мы не можем два раза наступить на одни и те же грабли. Ранее Греция выходила из НАТО, потом снова вошла. Теперь я задаю вопрос своему народу: главные страны альянса оказывают поддержку Греции? Оказывают. Создают там базы? Создают. Как нам им верить? Швеция – очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции - ред.). Как нам им поверить?", - сказал Эрдоган на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20220514/nato-1788595054.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, нато, рабочая партия курдистана
20:34 16.05.2022
 
Эрдоган: Турция не верит заверениям Швеции и Финляндии о террористах

Президент Эрдоган заявил, что Турция не верит заверениям Швеции и Финляндии о террористах

© AP Photo / Presidential Press ServiceПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Presidential Press Service
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Турция не может поверить заверениям Финляндии и Швеции, что они не будут поддерживать террористов, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мне надо сказать вам открыто и искренне: если обе страны (Швеция и Финляндия – ред.) скажут, что мы против террористических организаций, что, кстати, совсем наоборот, у них есть заявления, что они не будут выдавать Турции террористов. Мы не можем два раза наступить на одни и те же грабли. Ранее Греция выходила из НАТО, потом снова вошла. Теперь я задаю вопрос своему народу: главные страны альянса оказывают поддержку Греции? Оказывают. Создают там базы? Создают. Как нам им верить? Швеция – очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции - ред.). Как нам им поверить?", - сказал Эрдоган на брифинге в понедельник.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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В миреТурцияШвецияФинляндияНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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