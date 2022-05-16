https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788900359.html
Эрдоган: Турция не верит заверениям Швеции и Финляндии о террористах
Эрдоган: Турция не верит заверениям Швеции и Финляндии о террористах - РИА Новости, 16.05.2022
Эрдоган: Турция не верит заверениям Швеции и Финляндии о террористах
Турция не может поверить заверениям Финляндии и Швеции, что они не будут поддерживать террористов, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:34
2022-05-16T20:34
2022-05-16T20:34
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Турция не может поверить заверениям Финляндии и Швеции, что они не будут поддерживать террористов, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Мне надо сказать вам открыто и искренне: если обе страны (Швеция и Финляндия – ред.) скажут, что мы против террористических организаций, что, кстати, совсем наоборот, у них есть заявления, что они не будут выдавать Турции террористов. Мы не можем два раза наступить на одни и те же грабли. Ранее Греция выходила из НАТО, потом снова вошла. Теперь я задаю вопрос своему народу: главные страны альянса оказывают поддержку Греции? Оказывают. Создают там базы? Создают. Как нам им верить? Швеция – очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции - ред.). Как нам им поверить?", - сказал Эрдоган на брифинге в понедельник.
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в мире, турция, швеция, финляндия, нато, рабочая партия курдистана
Эрдоган: Турция не верит заверениям Швеции и Финляндии о террористах
Президент Эрдоган заявил, что Турция не верит заверениям Швеции и Финляндии о террористах