Рейтинг@Mail.ru
Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку F-16 - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788803935.html
Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку F-16
Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку F-16 - РИА Новости, 16.05.2022
Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку F-16
Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку американских F-16, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:29
2022-05-16T14:29
в мире
турция
сша
конгресс сша
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fe9b0591478219da5c5cd473107f06.jpg
АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку американских F-16, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
https://ria.ru/20220516/zaderzhanie-1788792665.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9838ce5043c58b1572e81577175f59b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, конгресс сша, f-16
14:29 16.05.2022
 
Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку F-16

Турция рассчитывает на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку F-16

© AP Photo / Emrah GurelПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку американских F-16, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын.
"Администрация (президента США Джо) Байдена предприняла ряд конкретных, позитивных шагов для продвижения вперед. Теперь вопрос должен быть одобрен конгрессом, и мы надеемся, что он получит одобрение. Урегулирование этого вопроса укрепит обороноспособность Турции и НАТО в этот сложный период. Также предпринимаются шаги, основанные на дальнейшем сотрудничестве и взаимопонимании", - сказал Калын в интервью агентству Рейтер.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
Боевик ИГ* - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
13:48
В Турции задержали боевика ИГ*
 
В миреТурцияСШАКонгресс СШАF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала