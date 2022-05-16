Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку F-16
Турция рассчитывает на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку F-16
© AP Photo / Emrah GurelПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
© AP Photo / Emrah Gurel
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын. Архивное фото
АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку американских F-16, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын.
"Администрация (президента США Джо) Байдена предприняла ряд конкретных, позитивных шагов для продвижения вперед. Теперь вопрос должен быть одобрен конгрессом, и мы надеемся, что он получит одобрение. Урегулирование этого вопроса укрепит обороноспособность Турции и НАТО в этот сложный период. Также предпринимаются шаги, основанные на дальнейшем сотрудничестве и взаимопонимании", - сказал Калын в интервью агентству Рейтер.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".