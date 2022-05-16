https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788803935.html

Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку F-16

Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку F-16 - РИА Новости, 16.05.2022

Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку F-16

Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку американских F-16, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:29

2022-05-16T14:29

2022-05-16T14:29

в мире

турция

сша

конгресс сша

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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Турция надеется на одобрение конгрессом США запроса Анкары на закупку американских F-16, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

https://ria.ru/20220516/zaderzhanie-1788792665.html

турция

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, сша, конгресс сша, f-16