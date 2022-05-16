В Турции открыли еще один международный аэропорт
В Турции открыли международный аэропорт Ризе-Артвин, построенный на морской насыпи
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Турции открыли международный аэропорт Ризе-Артвин, который стал пятым в мире, построенным на морской насыпи, он будет обслуживать около трех миллионов пассажиров в год, сообщает Daily Sabah.
Воздушная гавань расположена в районе Пазар — в 77 километрах от границы с Грузией и в 34 километрах от города Ризе.
Взлетно-посадочная полоса шириной в 45 метров и длиной три километра — вторая по протяженности в стране, построенная на морской насыпи. На сегодняшний день в мире действуют лишь пять таких аэропортов, и два из них в Турции.
Вход в воздушную гавань построен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка – традиционного стакана, это дань чаеводству, которое является одним из основных источников прибыли жителей этой части Турции. На территории аэропорта также открыт музей Çaykur, где всем желающим расскажут о пользе бодрящего напитка. Здесь же действует мини-чайная фабрика.
Вход в воздушную гавань построен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка – традиционного стакана, это дань чаеводству, которое является одним из основных источников прибыли жителей этой части Турции. На территории аэропорта также открыт музей Çaykur, где всем желающим расскажут о пользе бодрящего напитка. Здесь же действует мини-чайная фабрика.