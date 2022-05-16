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В Турции открыли еще один международный аэропорт - РИА Новости, 16.05.2022
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Туризм
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В Турции открыли еще один международный аэропорт
В Турции открыли еще один международный аэропорт - РИА Новости, 16.05.2022
В Турции открыли еще один международный аэропорт
В Турции открыли международный аэропорт Ризе-Артвин, который стал пятым в мире, построенным на морской насыпи, он будет обслуживать около трех миллионов... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:14
2022-05-16T12:14
туризм
туризм
новости - туризм
турция
аэропорты
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Турции открыли международный аэропорт Ризе-Артвин, который стал пятым в мире, построенным на морской насыпи, он будет обслуживать около трех миллионов пассажиров в год, сообщает Daily Sabah.Воздушная гавань расположена в районе Пазар — в 77 километрах от границы с Грузией и в 34 километрах от города Ризе. Взлетно-посадочная полоса шириной в 45 метров и длиной три километра — вторая по протяженности в стране, построенная на морской насыпи. На сегодняшний день в мире действуют лишь пять таких аэропортов, и два из них в Турции.Вход в воздушную гавань построен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка – традиционного стакана, это дань чаеводству, которое является одним из основных источников прибыли жителей этой части Турции. На территории аэропорта также открыт музей Çaykur, где всем желающим расскажут о пользе бодрящего напитка. Здесь же действует мини-чайная фабрика.
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туризм, новости - туризм, турция, аэропорты
12:14 16.05.2022
 
В Турции открыли еще один международный аэропорт

В Турции открыли международный аэропорт Ризе-Артвин, построенный на морской насыпи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Турции открыли международный аэропорт Ризе-Артвин, который стал пятым в мире, построенным на морской насыпи, он будет обслуживать около трех миллионов пассажиров в год, сообщает Daily Sabah.
Воздушная гавань расположена в районе Пазар — в 77 километрах от границы с Грузией и в 34 километрах от города Ризе.
Взлетно-посадочная полоса шириной в 45 метров и длиной три километра — вторая по протяженности в стране, построенная на морской насыпи. На сегодняшний день в мире действуют лишь пять таких аэропортов, и два из них в Турции.

Вход в воздушную гавань построен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка – традиционного стакана, это дань чаеводству, которое является одним из основных источников прибыли жителей этой части Турции. На территории аэропорта также открыт музей Çaykur, где всем желающим расскажут о пользе бодрящего напитка. Здесь же действует мини-чайная фабрика.
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