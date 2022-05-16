https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788758941.html

В Турции открыли еще один международный аэропорт

В Турции открыли еще один международный аэропорт - РИА Новости, 16.05.2022

В Турции открыли еще один международный аэропорт

В Турции открыли международный аэропорт Ризе-Артвин, который стал пятым в мире, построенным на морской насыпи, он будет обслуживать около трех миллионов... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:14

2022-05-16T12:14

2022-05-16T12:14

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Турции открыли международный аэропорт Ризе-Артвин, который стал пятым в мире, построенным на морской насыпи, он будет обслуживать около трех миллионов пассажиров в год, сообщает Daily Sabah.Воздушная гавань расположена в районе Пазар — в 77 километрах от границы с Грузией и в 34 километрах от города Ризе. Взлетно-посадочная полоса шириной в 45 метров и длиной три километра — вторая по протяженности в стране, построенная на морской насыпи. На сегодняшний день в мире действуют лишь пять таких аэропортов, и два из них в Турции.Вход в воздушную гавань построен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка – традиционного стакана, это дань чаеводству, которое является одним из основных источников прибыли жителей этой части Турции. На территории аэропорта также открыт музей Çaykur, где всем желающим расскажут о пользе бодрящего напитка. Здесь же действует мини-чайная фабрика.

https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788339184.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, аэропорты