https://ria.ru/20220516/tserkov-1788842040.html

Признание раскольников в Македонии направлено против РПЦ, заявили в ОВЦС

Признание раскольников в Македонии направлено против РПЦ, заявили в ОВЦС - РИА Новости, 16.05.2022

Признание раскольников в Македонии направлено против РПЦ, заявили в ОВЦС

Признание Константинопольским патриархатом раскольнической структуры в Северной Македонии направлено не только против Сербской, но и против Русской церкви,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:30

2022-05-16T16:30

2022-05-16T16:33

религия

северная македония

константинопольский патриархат

сербская православная церковь

ммпц

справки

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Признание Константинопольским патриархатом раскольнической структуры в Северной Македонии направлено не только против Сербской, но и против Русской церкви, заявил секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата священник Димитрий Сафонов."С 1967 года македонские раскольники постоянно просили признания. Только сейчас, в мае 2022 года, признание произошло. Для того, чтобы нанести удар по Сербской церкви – канонически Северная Македония является частью сербского православия – и для того, чтобы через сербов еще раз нанести удар по Русской церкви", – сказал он на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня", посвященной правам верующих в современном мире.Синод Константинопольского патриархата признал церковь Северной Македонии под руководством архиепископа Охридского и Македонского Стефана (Веляновского) в качестве отдельной церкви 9 мая на заседании под председательством патриарха Константинопольского Варфоломея. Решение предоставляет Сербской православной церкви "право регулировать административные вопросы между ней и Церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции".Новая церковь, согласно решению Константинопольского патриархата, будет именоваться "Охридской" (при этом подразумевается область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), как было обещано в письме патриархату и ее предстоятелем, исключая термин "Македонская" и любое другое производное от слова "Македония".Сербская православная церковь (СПЦ) не признает отколовшейся от нее части в Северной Македонии под управлением Веляновского, ранее действовавшей под названием "Македонская православная церковь" и признанной в таком качестве македонскими властями и Константинопольским патриархатом. Ранее в интервью РИА Новости глава расположенной в этой стране самоуправляемой Охридской архиепископии канонической СПЦ, которую государство отказывается регистрировать, архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский), заявил, что единоличное признание со стороны Константинопольского патриархата македонских раскольников усложнит ситуацию в православном мире и поставит новые препятствия церковному единству.

https://ria.ru/20220516/tserkov-1788825803.html

https://ria.ru/20220509/tserkov-1787692137.html

северная македония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северная македония, константинопольский патриархат, сербская православная церковь, ммпц, справки