https://ria.ru/20220516/tsentrobank-1788901057.html

Банк России смягчил некоторые ограничения по переводу валюты за рубеж

Банк России смягчил некоторые ограничения по переводу валюты за рубеж - РИА Новости, 17.05.2022

Банк России смягчил некоторые ограничения по переводу валюты за рубеж

Центробанк России смягчил ряд ограничений по переводам за рубеж, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-16T20:38

2022-05-16T20:38

2022-05-17T01:02

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сша

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Центробанк России смягчил ряд ограничений по переводам за рубеж, говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что лимит на переводы с одного своего счета на другой свой счет или иному физлицу за границей в течение календарного месяца увеличился до 50 тысяч долларов США вместо десяти тысяч. Это касается, российских резидентов и нерезидентов из дружественных государств.Физлицам — нерезидентам из дружественных государств, которые легально трудятся в России, также разрешили переводить финансовые средства с российских счетов за границу в рублях и иностранной валюте в размере зарплаты или платы за выполнение за свои услуги, в том числе без открытия счета.Также аналогичные меры по переводам в размере зарплаты и платы за выполненную работу распространяются на нерезидентов из недружественных государств.Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных государств, как и раньше, имеют право перевести в месяц не более пяти тысяч долларов или эквивалент в иной валюте.Новые ограничения действуют до 30 сентября текущего года. До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физлиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и меры по переводам за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787240132.html

https://ria.ru/20220513/stavka-1788248278.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, сша