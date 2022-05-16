https://ria.ru/20220516/tsentrobank-1788901057.html
Банк России смягчил некоторые ограничения по переводу валюты за рубеж
Банк России смягчил некоторые ограничения по переводу валюты за рубеж - РИА Новости, 17.05.2022
Банк России смягчил некоторые ограничения по переводу валюты за рубеж
Центробанк России смягчил ряд ограничений по переводам за рубеж, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-16T20:38
2022-05-16T20:38
2022-05-17T01:02
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Центробанк России смягчил ряд ограничений по переводам за рубеж, говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что лимит на переводы с одного своего счета на другой свой счет или иному физлицу за границей в течение календарного месяца увеличился до 50 тысяч долларов США вместо десяти тысяч. Это касается, российских резидентов и нерезидентов из дружественных государств.Физлицам — нерезидентам из дружественных государств, которые легально трудятся в России, также разрешили переводить финансовые средства с российских счетов за границу в рублях и иностранной валюте в размере зарплаты или платы за выполнение за свои услуги, в том числе без открытия счета.Также аналогичные меры по переводам в размере зарплаты и платы за выполненную работу распространяются на нерезидентов из недружественных государств.Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных государств, как и раньше, имеют право перевести в месяц не более пяти тысяч долларов или эквивалент в иной валюте.Новые ограничения действуют до 30 сентября текущего года. До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физлиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и меры по переводам за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.
https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787240132.html
https://ria.ru/20220513/stavka-1788248278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, сша
20:38 16.05.2022 (обновлено: 01:02 17.05.2022)
Банк России смягчил некоторые ограничения по переводу валюты за рубеж
Центробанк установил новые лимиты на переводы средств за рубеж для физических лиц
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Центробанк России смягчил ряд ограничений по переводам за рубеж, говорится
в сообщении регулятора.
Отмечается, что лимит на переводы с одного своего счета на другой свой счет или иному физлицу за границей в течение календарного месяца увеличился до 50 тысяч долларов США вместо десяти тысяч. Это касается, российских резидентов и нерезидентов из дружественных государств.
Физлицам — нерезидентам из дружественных государств, которые легально трудятся в России
, также разрешили переводить финансовые средства с российских счетов за границу в рублях и иностранной валюте в размере зарплаты или платы за выполнение за свои услуги, в том числе без открытия счета.
Также аналогичные меры по переводам в размере зарплаты и платы за выполненную работу распространяются на нерезидентов из недружественных государств.
Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных государств, как и раньше, имеют право перевести в месяц не более пяти тысяч долларов или эквивалент в иной валюте.
Новые ограничения действуют до 30 сентября текущего года. До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физлиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и меры по переводам за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.