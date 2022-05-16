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Путин: рост товарооборота между Россией и Киргизией составил 34%
Путин: рост товарооборота между Россией и Киргизией составил 34% - РИА Новости, 16.05.2022
Путин: рост товарооборота между Россией и Киргизией составил 34%
Рост товарооборота между Россией и Киргизией составил 34% в прошлом году, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:41
2022-05-16T20:41
2022-05-16T20:50
владимир путин
садыр жапаров
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киргизия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рост товарооборота между Россией и Киргизией составил 34% в прошлом году, сообщил президент РФ Владимир Путин."В прошлом году у нас довольно серьезный рост товарооборота - 30 с лишним процентов, 34 по-моему. Россия занимает уверенно первую позицию в торговом обороте Кыргызстана", - сказал Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.Российский лидер отметил, что в двусторонней повестке вопросов для обсуждения много, но в целом отношения развиваются позитивно."Есть, конечно и вопросы, которые требуют отдельного обсуждения. Очень рад, что на полях нашего сегодняшнего международного мероприятия можно поговорить и по этим проблемам", - добавил Путин.
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владимир путин, садыр жапаров, россия, киргизия
20:41 16.05.2022 (обновлено: 20:50 16.05.2022)
Путин: рост товарооборота между Россией и Киргизией составил 34%
Путин сообщил, что рост товарооборота между Россией и Киргизией в 2021 году составил 34%