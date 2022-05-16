https://ria.ru/20220516/tovarooborot-1788901649.html

Путин: рост товарооборота между Россией и Киргизией составил 34%

Путин: рост товарооборота между Россией и Киргизией составил 34% - РИА Новости, 16.05.2022

Путин: рост товарооборота между Россией и Киргизией составил 34%

Рост товарооборота между Россией и Киргизией составил 34% в прошлом году, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:41

2022-05-16T20:41

2022-05-16T20:50

владимир путин

садыр жапаров

россия

киргизия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рост товарооборота между Россией и Киргизией составил 34% в прошлом году, сообщил президент РФ Владимир Путин."В прошлом году у нас довольно серьезный рост товарооборота - 30 с лишним процентов, 34 по-моему. Россия занимает уверенно первую позицию в торговом обороте Кыргызстана", - сказал Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.Российский лидер отметил, что в двусторонней повестке вопросов для обсуждения много, но в целом отношения развиваются позитивно."Есть, конечно и вопросы, которые требуют отдельного обсуждения. Очень рад, что на полях нашего сегодняшнего международного мероприятия можно поговорить и по этим проблемам", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220516/odkb-1788825626.html

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киргизия

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владимир путин, садыр жапаров, россия, киргизия