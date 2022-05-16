https://ria.ru/20220516/toplivo-1788782274.html

В Британии стоимость дизельного топлива установила рекорд

В Британии стоимость дизельного топлива установила рекорд - РИА Новости, 16.05.2022

В Британии стоимость дизельного топлива установила рекорд

Стоимость дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, дойдя до 180,29 пенса за литр (около 2,2 доллара), следует из данных британской... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:07

2022-05-16T13:07

2022-05-16T13:26

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великобритания

россия

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ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Стоимость дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, дойдя до 180,29 пенса за литр (около 2,2 доллара), следует из данных британской ассоциации автомобилистов RAC.При этом стоимость литра неэтилированного бензина сейчас составляет 166,65 пенса (около 2 долларов), что приближено к рекордно высокой цене, зафиксированной в марте."Несмотря на то, что канцлер снизил пошлину на 5 пенсов за литр, средняя цена литра дизельного топлива достигла нового рекордного уровня в 180,29 пенса. Мы призываем канцлера снизить НДС до 15%, чтобы облегчить страдания водителей", - говорится в сообщении RAC в Twitter.Глава британского Минфина Риши Сунак в марте объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь, автомобилисты назвали эту меру "каплей в море". По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.

https://ria.ru/20220512/tseny-1788151702.html

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великобритания

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, великобритания, россия