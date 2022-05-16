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В Белоруссии нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске - РИА Новости, 16.05.2022
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В Белоруссии нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске
В Белоруссии нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске - РИА Новости, 16.05.2022
В Белоруссии нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске
Тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске в марте, обнаружили в месте разлива Днепра в Витебской области Белоруссии, сообщает СУСК РФ по Смоленской... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:43
2022-05-16T18:43
происшествия
смоленск
витебская область
россия
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске в марте, обнаружили в месте разлива Днепра в Витебской области Белоруссии, сообщает СУСК РФ по Смоленской области.В марте сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) после исчезновения трех детей в Смоленске. По данным СК, 7 марта двое братьев и восьмилетний мальчик вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. Горожане видели, как дети прогуливались вдоль берега реки Днепр. Тело одного из братьев на следующие сутки обнаружили в реке водолазы."Четырнадцатого мая текущего года в месте разлива реки Днепр вблизи деревни Приднепровье Оршанского района Витебской области Республики Беларусь обнаружено тело 10-летнего ребенка без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении. По одежде и антропометрическим данным личность мальчика была установлена.Поиски восьмилетнего мальчика продолжаются, кроме того, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавляется в сообщении.
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смоленск
витебская область
россия
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происшествия, смоленск, витебская область, россия, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф)
18:43 16.05.2022
 
В Белоруссии нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске

В Витебской области нашли тело одного из трех детей, пропавших 7 марта в Смоленске

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске в марте, обнаружили в месте разлива Днепра в Витебской области Белоруссии, сообщает СУСК РФ по Смоленской области.
В марте сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) после исчезновения трех детей в Смоленске. По данным СК, 7 марта двое братьев и восьмилетний мальчик вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. Горожане видели, как дети прогуливались вдоль берега реки Днепр. Тело одного из братьев на следующие сутки обнаружили в реке водолазы.
"Четырнадцатого мая текущего года в месте разлива реки Днепр вблизи деревни Приднепровье Оршанского района Витебской области Республики Беларусь обнаружено тело 10-летнего ребенка без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении. По одежде и антропометрическим данным личность мальчика была установлена.
Поиски восьмилетнего мальчика продолжаются, кроме того, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавляется в сообщении.
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ПроисшествияСмоленскВитебская областьРоссияБелоруссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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