https://ria.ru/20220516/telo-1788880006.html

В Белоруссии нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске

В Белоруссии нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске - РИА Новости, 16.05.2022

В Белоруссии нашли тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске

Тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске в марте, обнаружили в месте разлива Днепра в Витебской области Белоруссии, сообщает СУСК РФ по Смоленской... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:43

2022-05-16T18:43

2022-05-16T18:43

происшествия

смоленск

витебская область

россия

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Тело одного из трех детей, пропавших в Смоленске в марте, обнаружили в месте разлива Днепра в Витебской области Белоруссии, сообщает СУСК РФ по Смоленской области.В марте сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) после исчезновения трех детей в Смоленске. По данным СК, 7 марта двое братьев и восьмилетний мальчик вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. Горожане видели, как дети прогуливались вдоль берега реки Днепр. Тело одного из братьев на следующие сутки обнаружили в реке водолазы."Четырнадцатого мая текущего года в месте разлива реки Днепр вблизи деревни Приднепровье Оршанского района Витебской области Республики Беларусь обнаружено тело 10-летнего ребенка без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении. По одежде и антропометрическим данным личность мальчика была установлена.Поиски восьмилетнего мальчика продолжаются, кроме того, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html

смоленск

витебская область

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, смоленск, витебская область, россия, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф)