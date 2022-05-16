https://ria.ru/20220516/tekhas-1788716960.html

При стрельбе в американском штате Техас погибли два человека

При стрельбе в американском штате Техас погибли два человека - РИА Новости, 16.05.2022

При стрельбе в американском штате Техас погибли два человека

Два человека стали жертвами очередного случая стрельбы в США, сообщил шериф округа Харрис в Техасе Эд Гонзалес. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T02:15

2022-05-16T02:15

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Два человека стали жертвами очередного случая стрельбы в США, сообщил шериф округа Харрис в Техасе Эд Гонзалес.По информации шерифа, стрельба произошла на блошином рынке в Хьюстоне, причиной стала перебранка между людьми, которая переросла в насилие."На данный момент нам известно, что два человека погибли на месте происшествия, по меньшей мере трое доставлены в больницу", - говорится в заявлении шерифа в Twitter. Он отметил, что пострадавшие, чье состояние оценивается как критическое, вероятно, являются участниками возникшей ссоры.По данным шерифа, на месте найдены два пистолета, из которых было выпушено по несколько пуль. Гонзалес добавил, что никто из прохожих не пострадал.Ранее в воскресенье офис шерифа округа Оранж в Калифорнии сообщил о стрельбе в церкви, в результате которой один человек погиб, пятеро получили ранения.В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти. Президент США Джо Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.

https://ria.ru/20220516/buffalo-1788716478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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