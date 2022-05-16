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При стрельбе в американском штате Техас погибли два человека - РИА Новости, 16.05.2022
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При стрельбе в американском штате Техас погибли два человека
При стрельбе в американском штате Техас погибли два человека - РИА Новости, 16.05.2022
При стрельбе в американском штате Техас погибли два человека
Два человека стали жертвами очередного случая стрельбы в США, сообщил шериф округа Харрис в Техасе Эд Гонзалес. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T02:15
2022-05-16T02:17
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Два человека стали жертвами очередного случая стрельбы в США, сообщил шериф округа Харрис в Техасе Эд Гонзалес.По информации шерифа, стрельба произошла на блошином рынке в Хьюстоне, причиной стала перебранка между людьми, которая переросла в насилие."На данный момент нам известно, что два человека погибли на месте происшествия, по меньшей мере трое доставлены в больницу", - говорится в заявлении шерифа в Twitter. Он отметил, что пострадавшие, чье состояние оценивается как критическое, вероятно, являются участниками возникшей ссоры.По данным шерифа, на месте найдены два пистолета, из которых было выпушено по несколько пуль. Гонзалес добавил, что никто из прохожих не пострадал.Ранее в воскресенье офис шерифа округа Оранж в Калифорнии сообщил о стрельбе в церкви, в результате которой один человек погиб, пятеро получили ранения.В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти. Президент США Джо Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.
https://ria.ru/20220516/buffalo-1788716478.html
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в мире, сша
02:15 16.05.2022 (обновлено: 02:17 16.05.2022)
 
При стрельбе в американском штате Техас погибли два человека

При стрельбе в американском штате Техас погибли два человека, трое получили ранения

© AP Photo / Eric GayПолиция, Техас
Полиция, Техас - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Eric Gay
Полиция, Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Два человека стали жертвами очередного случая стрельбы в США, сообщил шериф округа Харрис в Техасе Эд Гонзалес.
По информации шерифа, стрельба произошла на блошином рынке в Хьюстоне, причиной стала перебранка между людьми, которая переросла в насилие.
"На данный момент нам известно, что два человека погибли на месте происшествия, по меньшей мере трое доставлены в больницу", - говорится в заявлении шерифа в Twitter. Он отметил, что пострадавшие, чье состояние оценивается как критическое, вероятно, являются участниками возникшей ссоры.
По данным шерифа, на месте найдены два пистолета, из которых было выпушено по несколько пуль. Гонзалес добавил, что никто из прохожих не пострадал.
На месте стрельбы в супермаркете города Буффало - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Байден посетит Буффало, где при стрельбе в супермаркете погибли 10 человек
Ранее в воскресенье офис шерифа округа Оранж в Калифорнии сообщил о стрельбе в церкви, в результате которой один человек погиб, пятеро получили ранения.
В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Местное издание Buffalo News сообщало, что жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти. Президент США Джо Байден в специально выпущенном заявлении причислил произошедшее к актам внутреннего терроризма.
На месте стрельбы в Буффало - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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