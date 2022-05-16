https://ria.ru/20220516/tanker-1788822643.html

"Гринпис" не пускает в британский порт танкер с топливом из России

"Гринпис" не пускает в британский порт танкер с топливом из России - РИА Новости, 16.05.2022

"Гринпис" не пускает в британский порт танкер с топливом из России

"Гринпис" сообщил в понедельник, что активисты организации не пустили накануне и продолжают препятствовать прибытию в британский порт танкера якобы с российским РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:27

2022-05-16T15:27

2022-05-16T15:27

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ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. "Гринпис" сообщил в понедельник, что активисты организации не пустили накануне и продолжают препятствовать прибытию в британский порт танкера якобы с российским дизтопливом."Активисты "Гринпис" не позволили танкеру, перевозившему 33 тысячи тонн российского дизельного топлива, причалить в Эссексе", - отмечается в сообщении, в котором стоимость топлива оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.Утверждается, что 12 добровольцев "Гринпис", минуя охрану, поздно вечером в воскресенье проникли на причал терминала Navigator на Темзе и помешали танкеру "Андромеда" причалить и разгрузиться.В организации напомнили, что в марте британский премьер Борис Джонсон призвал Европу прекратить покупать российское ископаемое топливо и призвал все порты Великобритании блокировать швартовку судов под российским флагом. "Но российское ископаемое топливо все еще проникает сюда, поэтому мы приняли меры", - заявляют в "Гринпис".По данным организации, утром в понедельник полиция начала задержания, но несколько активистов все еще находятся на месте, препятствуя причалу танкера. По состоянию на 9 утра (11.00 мск) он стоит на якоре у побережья недалеко от Маргейта. В организации добавили, что отслеживают российские танкеры, направляющиеся не только в Великобританию, но и в другие страны.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.

https://ria.ru/20210915/grinpis-1749867563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, greenpeace, россия, великобритания