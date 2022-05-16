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"Гринпис" не пускает в британский порт танкер с топливом из России - РИА Новости, 16.05.2022
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"Гринпис" не пускает в британский порт танкер с топливом из России
"Гринпис" не пускает в британский порт танкер с топливом из России - РИА Новости, 16.05.2022
"Гринпис" не пускает в британский порт танкер с топливом из России
"Гринпис" сообщил в понедельник, что активисты организации не пустили накануне и продолжают препятствовать прибытию в британский порт танкера якобы с российским РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:27
2022-05-16T15:27
в мире
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россия
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ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. "Гринпис" сообщил в понедельник, что активисты организации не пустили накануне и продолжают препятствовать прибытию в британский порт танкера якобы с российским дизтопливом."Активисты "Гринпис" не позволили танкеру, перевозившему 33 тысячи тонн российского дизельного топлива, причалить в Эссексе", - отмечается в сообщении, в котором стоимость топлива оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.Утверждается, что 12 добровольцев "Гринпис", минуя охрану, поздно вечером в воскресенье проникли на причал терминала Navigator на Темзе и помешали танкеру "Андромеда" причалить и разгрузиться.В организации напомнили, что в марте британский премьер Борис Джонсон призвал Европу прекратить покупать российское ископаемое топливо и призвал все порты Великобритании блокировать швартовку судов под российским флагом. "Но российское ископаемое топливо все еще проникает сюда, поэтому мы приняли меры", - заявляют в "Гринпис".По данным организации, утром в понедельник полиция начала задержания, но несколько активистов все еще находятся на месте, препятствуя причалу танкера. По состоянию на 9 утра (11.00 мск) он стоит на якоре у побережья недалеко от Маргейта. В организации добавили, что отслеживают российские танкеры, направляющиеся не только в Великобританию, но и в другие страны.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
https://ria.ru/20210915/grinpis-1749867563.html
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в мире, greenpeace, россия, великобритания
15:27 16.05.2022
 
"Гринпис" не пускает в британский порт танкер с топливом из России

"Гринпис": активисты не пускают в британский порт танкер с дизельным топливом из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры. Архивное фото
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ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. "Гринпис" сообщил в понедельник, что активисты организации не пустили накануне и продолжают препятствовать прибытию в британский порт танкера якобы с российским дизтопливом.
"Активисты "Гринпис" не позволили танкеру, перевозившему 33 тысячи тонн российского дизельного топлива, причалить в Эссексе", - отмечается в сообщении, в котором стоимость топлива оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.
Утверждается, что 12 добровольцев "Гринпис", минуя охрану, поздно вечером в воскресенье проникли на причал терминала Navigator на Темзе и помешали танкеру "Андромеда" причалить и разгрузиться.
В организации напомнили, что в марте британский премьер Борис Джонсон призвал Европу прекратить покупать российское ископаемое топливо и призвал все порты Великобритании блокировать швартовку судов под российским флагом. "Но российское ископаемое топливо все еще проникает сюда, поэтому мы приняли меры", - заявляют в "Гринпис".
Экологические активисты Гринпис проводят демонстрацию против загрязнения воздуха на статуе Свободы в Будапеште, Венгрия. - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября 2021, 04:02
Экологическая организация "Гринпис"
По данным организации, утром в понедельник полиция начала задержания, но несколько активистов все еще находятся на месте, препятствуя причалу танкера. По состоянию на 9 утра (11.00 мск) он стоит на якоре у побережья недалеко от Маргейта. В организации добавили, что отслеживают российские танкеры, направляющиеся не только в Великобританию, но и в другие страны.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
 
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