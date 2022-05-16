https://ria.ru/20220516/svyazi-1788906980.html

Пашинян заявил об активизации двусторонних экономических связей с Россией

Пашинян заявил об активизации двусторонних экономических связей с Россией - РИА Новости, 17.05.2022

Пашинян заявил об активизации двусторонних экономических связей с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил об активизации двусторонних экономических связей. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-16T21:29

2022-05-16T21:29

2022-05-17T09:18

владимир путин

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил об активизации двусторонних экономических связей."После некоторого спада в марте намечается активизация двусторонних экономических отношений. Конечно, мы отмечаем некий инвестиционный интерес со стороны российского бизнеса инвестировать в Армении. Я знаю, что в этом вопросе вы тоже подталкиваете российских бизнесменов, чтобы они инвестировали в Армении. Хочу поблагодарить вас за это", - отметил Пашинян.Он поблагодарил Путина за организацию юбилейного саммита ОДКБ в российской столице."Тридцатилетие подписания Договора о коллективной безопасности и двадцатилетие ОДКБ - очень примечательное, важное для нас событие. Я думаю, что у нас состоялся очень содержательный разговор, и очень важно, что этот разговор направлен на будущее и на дальнейшее развитие нашей организации", - отметил глава армянского правительства."Наша двусторонняя повестка настолько насыщена, что можно встречаться чаще. Мы находимся в постоянном контакте, регулярно беседуем по телефону", - добавил Пашинян.Он отметил, что рассчитывает обсудить с Путиным вопросы региональной безопасности, стабильности, нагорно-карабахского урегулирования."Как мы в нашем совместном заявлении отметили еще и роль сопредседательства Минской ОБСЕ (по карабахскому урегулирования – ред.). Хотелось бы с вами поделиться некоторой информацией и обсудить этот вопрос тоже", - отметил Пашинян.

https://ria.ru/20220514/armeniya-1788512168.html

https://ria.ru/20220516/odkb-1788814025.html

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владимир путин, никол пашинян, армения, одкб, обсе