https://ria.ru/20220516/svyazi-1788906980.html
Пашинян заявил об активизации двусторонних экономических связей с Россией
Пашинян заявил об активизации двусторонних экономических связей с Россией - РИА Новости, 17.05.2022
Пашинян заявил об активизации двусторонних экономических связей с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил об активизации двусторонних экономических связей. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-16T21:29
2022-05-16T21:29
2022-05-17T09:18
владимир путин
никол пашинян
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обсе
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ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил об активизации двусторонних экономических связей."После некоторого спада в марте намечается активизация двусторонних экономических отношений. Конечно, мы отмечаем некий инвестиционный интерес со стороны российского бизнеса инвестировать в Армении. Я знаю, что в этом вопросе вы тоже подталкиваете российских бизнесменов, чтобы они инвестировали в Армении. Хочу поблагодарить вас за это", - отметил Пашинян.Он поблагодарил Путина за организацию юбилейного саммита ОДКБ в российской столице."Тридцатилетие подписания Договора о коллективной безопасности и двадцатилетие ОДКБ - очень примечательное, важное для нас событие. Я думаю, что у нас состоялся очень содержательный разговор, и очень важно, что этот разговор направлен на будущее и на дальнейшее развитие нашей организации", - отметил глава армянского правительства."Наша двусторонняя повестка настолько насыщена, что можно встречаться чаще. Мы находимся в постоянном контакте, регулярно беседуем по телефону", - добавил Пашинян.Он отметил, что рассчитывает обсудить с Путиным вопросы региональной безопасности, стабильности, нагорно-карабахского урегулирования."Как мы в нашем совместном заявлении отметили еще и роль сопредседательства Минской ОБСЕ (по карабахскому урегулирования – ред.). Хотелось бы с вами поделиться некоторой информацией и обсудить этот вопрос тоже", - отметил Пашинян.
https://ria.ru/20220514/armeniya-1788512168.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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владимир путин, никол пашинян, армения, одкб, обсе
21:29 16.05.2022 (обновлено: 09:18 17.05.2022)
Пашинян заявил об активизации двусторонних экономических связей с Россией
Премьер Армении Пашинян заявил об активизации двусторонних экономических связей с Россией
ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил об активизации двусторонних экономических связей.
"После некоторого спада в марте намечается активизация двусторонних экономических отношений. Конечно, мы отмечаем некий инвестиционный интерес со стороны российского бизнеса инвестировать в Армении
. Я знаю, что в этом вопросе вы тоже подталкиваете российских бизнесменов, чтобы они инвестировали в Армении. Хочу поблагодарить вас за это", - отметил Пашинян.
Он поблагодарил Путина за организацию юбилейного саммита ОДКБ
в российской столице.
"Тридцатилетие подписания Договора о коллективной безопасности и двадцатилетие ОДКБ - очень примечательное, важное для нас событие. Я думаю, что у нас состоялся очень содержательный разговор, и очень важно, что этот разговор направлен на будущее и на дальнейшее развитие нашей организации", - отметил глава армянского правительства.
"Наша двусторонняя повестка настолько насыщена, что можно встречаться чаще. Мы находимся в постоянном контакте, регулярно беседуем по телефону", - добавил Пашинян.
Он отметил, что рассчитывает обсудить с Путиным вопросы региональной безопасности, стабильности, нагорно-карабахского урегулирования.
"Как мы в нашем совместном заявлении отметили еще и роль сопредседательства Минской ОБСЕ
(по карабахскому урегулирования – ред.). Хотелось бы с вами поделиться некоторой информацией и обсудить этот вопрос тоже", - отметил Пашинян.