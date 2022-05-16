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Еще 700 вологодских студентов смогут претендовать на стипендии губернатора - РИА Новости, 16.05.2022
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Вологодская область
https://ria.ru/20220516/stipendii-1788810717.html
Еще 700 вологодских студентов смогут претендовать на стипендии губернатора
Еще 700 вологодских студентов смогут претендовать на стипендии губернатора - РИА Новости, 16.05.2022
Еще 700 вологодских студентов смогут претендовать на стипендии губернатора
Еще почти 700 студентов, обучающихся в филиалах госвузов в Вологодской области, смогут претендовать на стипендии и премии губернатора области; соответствующий... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:51
2022-05-16T14:51
вологодская область
андрей луценко
образование - общество
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ВОЛОГДА, 16 мая – РИА Новости. Еще почти 700 студентов, обучающихся в филиалах госвузов в Вологодской области, смогут претендовать на стипендии и премии губернатора области; соответствующий законопроект рассмотрят депутаты регионального парламента, сообщает пресс-служба Заксобрания.Как отметил председатель Заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, по действующему закону стипендии и премии губернатора могут получать только студенты-очники Вологодского и Череповецкого госуниверситетов, Вологодского института права и экономики, Вологодской молочнохозяйственной академии, а также Военного университета радиоэлектроники, которые имеют госрегистрацию в регионе."Законопроектом предлагается устранить несправедливость и включить в этот перечень филиалы вузов, которые находятся в регионе. Речь идет о Северо-Западном институте (филиале) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина и Вологодском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы", - приводятся в сообщении слова Луценко.Решение по законопроекту будет принято на ближайшей сессии Заксобрания области.Как отметили в пресс-службе, в настоящее время в МГЮА очно обучается 541 студент, в РАНХиГС – 130. Все они как студенты государственных вузов Вологодской области смогут рассчитывать на стипендии и премии губернатора.Ежегодно из бюджета Вологодской области выделяются средства на 100 ежемесячных стипендий в 10 тысяч рублей для студентов, достигших высоких показателей в учебе и значимых результатов в научной, спортивной, творческой или общественной деятельности, а также на 25 ежегодных премий в 10 тысяч рублей каждая для поощрения студентов, которые по результатам промежуточных аттестаций в течение учебного года имеют оценки "отлично" и занимаются научно-исследовательской деятельностью.
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андрей луценко, образование - общество
14:51 16.05.2022
 

Еще 700 вологодских студентов смогут претендовать на стипендии губернатора

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 16 мая – РИА Новости. Еще почти 700 студентов, обучающихся в филиалах госвузов в Вологодской области, смогут претендовать на стипендии и премии губернатора области; соответствующий законопроект рассмотрят депутаты регионального парламента, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Как отметил председатель Заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, по действующему закону стипендии и премии губернатора могут получать только студенты-очники Вологодского и Череповецкого госуниверситетов, Вологодского института права и экономики, Вологодской молочнохозяйственной академии, а также Военного университета радиоэлектроники, которые имеют госрегистрацию в регионе.
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"Законопроектом предлагается устранить несправедливость и включить в этот перечень филиалы вузов, которые находятся в регионе. Речь идет о Северо-Западном институте (филиале) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина и Вологодском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы", - приводятся в сообщении слова Луценко.
Решение по законопроекту будет принято на ближайшей сессии Заксобрания области.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время в МГЮА очно обучается 541 студент, в РАНХиГС – 130. Все они как студенты государственных вузов Вологодской области смогут рассчитывать на стипендии и премии губернатора.
Ежегодно из бюджета Вологодской области выделяются средства на 100 ежемесячных стипендий в 10 тысяч рублей для студентов, достигших высоких показателей в учебе и значимых результатов в научной, спортивной, творческой или общественной деятельности, а также на 25 ежегодных премий в 10 тысяч рублей каждая для поощрения студентов, которые по результатам промежуточных аттестаций в течение учебного года имеют оценки "отлично" и занимаются научно-исследовательской деятельностью.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоОбразование - Общество
 
 
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