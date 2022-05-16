https://ria.ru/20220516/ssha-1788781421.html

Кремль назвал поведение спецслужб США по отношению к россиянам наглым

Кремль назвал поведение спецслужб США по отношению к россиянам наглым - РИА Новости, 16.05.2022

Кремль назвал поведение спецслужб США по отношению к россиянам наглым

В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:04

2022-05-16T13:04

2022-05-16T13:27

в мире

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_1c25b73d6b58be52d287c36c6fa7316c.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Есть такая информация в Кремле. Мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым", - ответил Песков на вопрос, есть ли информация в Кремле о поступавших угрозах сотрудникам посольства, о которых ранее говорил российский посол в США.Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что работники посольства РФ в США получают угрозы, вплоть до физической расправы, а сотрудники американских спецслужб разгуливают вокруг посольства, пытаясь завербовать их.

https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786193118.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша