13:04 16.05.2022 (обновлено: 13:27 16.05.2022)
Кремль назвал поведение спецслужб США по отношению к россиянам наглым
В Кремле поведение спецслужб США по отношению к российским дипломатам назвали наглым
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть такая информация в Кремле. Мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым", - ответил Песков на вопрос, есть ли информация в Кремле о поступавших угрозах сотрудникам посольства, о которых ранее говорил российский посол в США.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что работники посольства РФ в США получают угрозы, вплоть до физической расправы, а сотрудники американских спецслужб разгуливают вокруг посольства, пытаясь завербовать их.