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Кремль назвал поведение спецслужб США по отношению к россиянам наглым - РИА Новости, 16.05.2022
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Кремль назвал поведение спецслужб США по отношению к россиянам наглым
Кремль назвал поведение спецслужб США по отношению к россиянам наглым - РИА Новости, 16.05.2022
Кремль назвал поведение спецслужб США по отношению к россиянам наглым
В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:04
2022-05-16T13:27
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Есть такая информация в Кремле. Мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым", - ответил Песков на вопрос, есть ли информация в Кремле о поступавших угрозах сотрудникам посольства, о которых ранее говорил российский посол в США.Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что работники посольства РФ в США получают угрозы, вплоть до физической расправы, а сотрудники американских спецслужб разгуливают вокруг посольства, пытаясь завербовать их.
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в мире, россия, сша
13:04 16.05.2022 (обновлено: 13:27 16.05.2022)
 
Кремль назвал поведение спецслужб США по отношению к россиянам наглым

В Кремле поведение спецслужб США по отношению к российским дипломатам назвали наглым

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Кремле считают весьма наглым и недопустимым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам загранучреждений РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть такая информация в Кремле. Мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым", - ответил Песков на вопрос, есть ли информация в Кремле о поступавших угрозах сотрудникам посольства, о которых ранее говорил российский посол в США.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что работники посольства РФ в США получают угрозы, вплоть до физической расправы, а сотрудники американских спецслужб разгуливают вокруг посольства, пытаясь завербовать их.
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