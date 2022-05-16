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Российская авиация уничтожила 104 района сосредоточения живой силы - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/spetsoperatsiya-1788748186.html
Российская авиация уничтожила 104 района сосредоточения живой силы
Российская авиация уничтожила 104 района сосредоточения живой силы - РИА Новости, 16.05.2022
Российская авиация уничтожила 104 района сосредоточения живой силы
Российская авиация поразила три пункта управления и два склада горючего, а также более 100 мест скопления живой силы и техники украинских войск, заявил в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:43
2022-05-16T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российская авиация поразила три пункта управления и два склада горючего, а также более 100 мест скопления живой силы и техники украинских войск, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего", - сказал Конашенков.
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Минобороны РФ об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, украина
10:43 16.05.2022 (обновлено: 12:29 16.05.2022)
 
Российская авиация уничтожила 104 района сосредоточения живой силы

Минобороны: российская авиация уничтожила 104 района сосредоточения живой силы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российская авиация поразила три пункта управления и два склада горючего, а также более 100 мест скопления живой силы и техники украинских войск, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего", - сказал Конашенков.
Кадры ударов реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
10:46Специальная военная операция на Украине
Ракетные войска и артиллерия поразили 325 районов скопления живой силы ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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