https://ria.ru/20220516/spetsoperatsiya-1788748186.html

Российская авиация уничтожила 104 района сосредоточения живой силы

Российская авиация уничтожила 104 района сосредоточения живой силы - РИА Новости, 16.05.2022

Российская авиация уничтожила 104 района сосредоточения живой силы

Российская авиация поразила три пункта управления и два склада горючего, а также более 100 мест скопления живой силы и техники украинских войск, заявил в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:43

2022-05-16T10:43

2022-05-16T12:29

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российская авиация поразила три пункта управления и два склада горючего, а также более 100 мест скопления живой силы и техники украинских войск, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220516/upravlenie-1788748895.html

украина

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Минобороны РФ об уничтожении живой силы и военной техники ВСУ Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-16T10:43 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина