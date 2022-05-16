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Прокси-война стран Запада не помешает спецоперации, заявил Полянский - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/spetsoperatsiya-1788746257.html
Прокси-война стран Запада не помешает спецоперации, заявил Полянский
Прокси-война стран Запада не помешает спецоперации, заявил Полянский - РИА Новости, 16.05.2022
Прокси-война стран Запада не помешает спецоперации, заявил Полянский
Ведение "прокси-войны", в частности поставки Западом оружия на Украину, не помешает России завершить спецоперацию и достигнуть заявленных целей, заявил первый... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:35
2022-05-16T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий полянский
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ведение "прокси-войны", в частности поставки Западом оружия на Украину, не помешает России завершить спецоперацию и достигнуть заявленных целей, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Воюет Украина, ей подбрасывают, поставляют оружие, фактически подливая масла в огонь, не давая пожару войны затихнуть. Это, конечно, преступная тактика, но, я думаю, это не должно помешать нам закончить нашу спецоперацию на Украине и реализовать те цели, которые были перед ней поставлены. Наше дело правое, мы, конечно же, победим", - сказал Полянский в эфире Первого канала.Он в ответ на вопрос ведущего объяснил, что подобная война называется "прокси-войной", когда страны воюют "не своими руками", поставляя (в данном примере) одному из непосредственных участников конфликта вооружение.
https://ria.ru/20220506/proksi-voyna-1787113226.html
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в мире, украина, дмитрий полянский, россия
10:35 16.05.2022
 
Прокси-война стран Запада не помешает спецоперации, заявил Полянский

Зампостпреда при ООН Полянский: западная прокси-война не помешает завершить спецоперацию

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ведение "прокси-войны", в частности поставки Западом оружия на Украину, не помешает России завершить спецоперацию и достигнуть заявленных целей, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Воюет Украина, ей подбрасывают, поставляют оружие, фактически подливая масла в огонь, не давая пожару войны затихнуть. Это, конечно, преступная тактика, но, я думаю, это не должно помешать нам закончить нашу спецоперацию на Украине и реализовать те цели, которые были перед ней поставлены. Наше дело правое, мы, конечно же, победим", - сказал Полянский в эфире Первого канала.
Он в ответ на вопрос ведущего объяснил, что подобная война называется "прокси-войной", когда страны воюют "не своими руками", поставляя (в данном примере) одному из непосредственных участников конфликта вооружение.
Военнослужащий ВСУ в селе Стоянка, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Небензя назвал события вокруг Украины прокси-войной Запада против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий ПолянскийРоссия
 
 
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