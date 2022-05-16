https://ria.ru/20220516/spetsoperatsiya-1788746257.html
Прокси-война стран Запада не помешает спецоперации, заявил Полянский
Прокси-война стран Запада не помешает спецоперации, заявил Полянский - РИА Новости, 16.05.2022
Прокси-война стран Запада не помешает спецоперации, заявил Полянский
Ведение "прокси-войны", в частности поставки Западом оружия на Украину, не помешает России завершить спецоперацию и достигнуть заявленных целей, заявил первый... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:35
2022-05-16T10:35
2022-05-16T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий полянский
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ведение "прокси-войны", в частности поставки Западом оружия на Украину, не помешает России завершить спецоперацию и достигнуть заявленных целей, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Воюет Украина, ей подбрасывают, поставляют оружие, фактически подливая масла в огонь, не давая пожару войны затихнуть. Это, конечно, преступная тактика, но, я думаю, это не должно помешать нам закончить нашу спецоперацию на Украине и реализовать те цели, которые были перед ней поставлены. Наше дело правое, мы, конечно же, победим", - сказал Полянский в эфире Первого канала.Он в ответ на вопрос ведущего объяснил, что подобная война называется "прокси-войной", когда страны воюют "не своими руками", поставляя (в данном примере) одному из непосредственных участников конфликта вооружение.
https://ria.ru/20220506/proksi-voyna-1787113226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий полянский, россия
Прокси-война стран Запада не помешает спецоперации, заявил Полянский
Зампостпреда при ООН Полянский: западная прокси-война не помешает завершить спецоперацию