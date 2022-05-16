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Жапаров сообщил, что готов к сотрудничеству с Россией по всем направлениям - РИА Новости, 16.05.2022
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Жапаров сообщил, что готов к сотрудничеству с Россией по всем направлениям
Жапаров сообщил, что готов к сотрудничеству с Россией по всем направлениям - РИА Новости, 16.05.2022
Жапаров сообщил, что готов к сотрудничеству с Россией по всем направлениям
Киргизия готова и заинтересована в сотрудничестве с РФ по всем направлениям, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:55
2022-05-16T20:55
владимир путин
россия
киргизия
садыр жапаров
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Киргизия готова и заинтересована в сотрудничестве с РФ по всем направлениям, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров."Мы всегда готовы и заинтересованы во взаимном сотрудничестве с Российской Федерацией по всем направлениям", - сказал он в ходе двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным.Жапаров поздравил Путина с 77-летием победы и сообщил, что в этом году Россия и Киргизия отмечают еще 30-летие установления дипломатических отношений."В связи с чем поздравляю вас и в вашем лице великий российский народ с этим юбилеем", - сказал киргизский президент.
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владимир путин, россия, киргизия, садыр жапаров
20:55 16.05.2022
 
Жапаров сообщил, что готов к сотрудничеству с Россией по всем направлениям

Президент Киргизии Жапаров: мы готовы к сотрудничеству с Россией по всем направлениям

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров
Президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Киргизия готова и заинтересована в сотрудничестве с РФ по всем направлениям, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Мы всегда готовы и заинтересованы во взаимном сотрудничестве с Российской Федерацией по всем направлениям", - сказал он в ходе двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Жапаров поздравил Путина с 77-летием победы и сообщил, что в этом году Россия и Киргизия отмечают еще 30-летие установления дипломатических отношений.
"В связи с чем поздравляю вас и в вашем лице великий российский народ с этим юбилеем", - сказал киргизский президент.
Встреча лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 15:20
Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов по итогам саммита
 
Владимир ПутинРоссияКиргизияСадыр Жапаров
 
 
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