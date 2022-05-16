https://ria.ru/20220516/sotrudnichestvo-1788904001.html

Жапаров сообщил, что готов к сотрудничеству с Россией по всем направлениям

Жапаров сообщил, что готов к сотрудничеству с Россией по всем направлениям - РИА Новости, 16.05.2022

Жапаров сообщил, что готов к сотрудничеству с Россией по всем направлениям

Киргизия готова и заинтересована в сотрудничестве с РФ по всем направлениям, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:55

2022-05-16T20:55

2022-05-16T20:55

владимир путин

россия

киргизия

садыр жапаров

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Киргизия готова и заинтересована в сотрудничестве с РФ по всем направлениям, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров."Мы всегда готовы и заинтересованы во взаимном сотрудничестве с Российской Федерацией по всем направлениям", - сказал он в ходе двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным.Жапаров поздравил Путина с 77-летием победы и сообщил, что в этом году Россия и Киргизия отмечают еще 30-летие установления дипломатических отношений."В связи с чем поздравляю вас и в вашем лице великий российский народ с этим юбилеем", - сказал киргизский президент.

https://ria.ru/20220516/dokumenty-1788820838.html

россия

киргизия

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владимир путин, россия, киргизия, садыр жапаров