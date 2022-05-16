Рейтинг@Mail.ru
Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться? - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Четвертый сезон подкаста посвящен финансовым проблемам и способам их решения.
https://ria.ru/20220516/smenaraboty-1788754981.html
Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться?
Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться? - РИА Новости, 16.05.2022
Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться?
Паулина работала тагретологом в соцсети, которую запретили в России. Ее профессия стала не нужна. Героиня не хочет начинать все с нуля и работать "за копейки", но и оставаться без источника дохода она не может. Как собраться с силами, принять новую реальность, адаптироваться к кризису и начать действовать?
2022-05-16T12:00
2022-05-16T11:14
страхи
наталья лосева
психология
психология богатства
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788754883_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_a0521dc7e183c5b3ed201bc84adbec26.jpg
Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться?
Паулина работала тагретологом в соцсети, которую запретили в России. Ее профессия стала не нужна. Героиня не хочет начинать все с нуля и работать "за копейки", но и оставаться без источника дохода она не может. Как собраться с силами, принять новую реальность, адаптироваться к кризису и начать действовать?
audio/mpeg
Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться?
Паулина работала тагретологом в соцсети, которую запретили в России. Ее профессия стала не нужна. Героиня не хочет начинать все с нуля и работать "за копейки", но и оставаться без источника дохода она не может. Как собраться с силами, принять новую реальность, адаптироваться к кризису и начать действовать?
audio/mpeg
Разобраться с потерей работы и адаптироваться к изменившимся условиям жизни героине эпизода Паулине помогают: клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788754883_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_da98cfd5dc37b693def1e792ef61d129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наталья лосева, психология, психология богатства, подкаст, аудио
12:00 16.05.2022
 

Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться?

Страхи
Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться?
12:00
Читать ria.ru в
Паулина работала тагретологом в соцсети, которую запретили в России. Ее профессия стала не нужна. Героиня не хочет начинать все с нуля и работать "за копейки", но и оставаться без источника дохода она не может. Как собраться с силами, принять новую реальность, адаптироваться к кризису и начать действовать?
Разобраться с потерей работы и адаптироваться к изменившимся условиям жизни героине эпизода Паулине помогают: клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.
Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Юлия Мирей
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
 
СтрахиНаталья ЛосеваПсихологияпсихология богатстваПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала