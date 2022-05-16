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Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться?
Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться? - РИА Новости, 16.05.2022
Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться?
Паулина работала тагретологом в соцсети, которую запретили в России. Ее профессия стала не нужна. Героиня не хочет начинать все с нуля и работать "за копейки", но и оставаться без источника дохода она не может. Как собраться с силами, принять новую реальность, адаптироваться к кризису и начать действовать?
2022-05-16T12:00
2022-05-16T12:00
2022-05-16T11:14
страхи
наталья лосева
психология
психология богатства
подкаст
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Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться?
Паулина работала тагретологом в соцсети, которую запретили в России. Ее профессия стала не нужна. Героиня не хочет начинать все с нуля и работать "за копейки", но и оставаться без источника дохода она не может. Как собраться с силами, принять новую реальность, адаптироваться к кризису и начать действовать?
audio/mpeg
Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться?
Паулина работала тагретологом в соцсети, которую запретили в России. Ее профессия стала не нужна. Героиня не хочет начинать все с нуля и работать "за копейки", но и оставаться без источника дохода она не может. Как собраться с силами, принять новую реальность, адаптироваться к кризису и начать действовать?
audio/mpeg
Разобраться с потерей работы и адаптироваться к изменившимся условиям жизни героине эпизода Паулине помогают: клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья лосева, психология, психология богатства, подкаст, аудио
Потеряла работу из-за текущего кризиса. Как найти силы и перестроиться?
Паулина работала тагретологом в соцсети, которую запретили в России. Ее профессия стала не нужна. Героиня не хочет начинать все с нуля и работать "за копейки", но и оставаться без источника дохода она не может. Как собраться с силами, принять новую реальность, адаптироваться к кризису и начать действовать?