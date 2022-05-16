В Воронежском музее выставили скульптуру украинской бабушки с флагом СССР
В Воронежском музее выставили скульптуру украинской бабушки с флагом СССР
© РИА Новости / Михаил Сергеев / Перейти в фотобанкСкульптура украинской бабушки со Знаменем Победы в центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" в Воронеже
Скульптура украинской бабушки со Знаменем Победы в центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Скульптура бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, заняла место в экспозиции центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" в Воронеже, сообщил РИА Новости заместитель директора центра Виктор Брагин.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Военный дал женщине продукты, забрал флаг и наступил на него. Женщина продукты вернула и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.
Воронежский скульптор Александр Ивченко, вдохновившись историей бабушки, решил сделать деревянную скульптуру пожилой женщины. Власти города и области идею поддержали. Презентация скульптуры состоялась в День Победы в Кольцовском сквере Воронежа. Затем скульптуру доставили в местный центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", где автору предстояло собрать и установить ее.
"Сейчас скульптура заняла место в экспозиции музея", - сказал Брагин.
Он добавил, что скульптура доступна для просмотра всем посетителям.