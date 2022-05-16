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В Воронежском музее выставили скульптуру украинской бабушки с флагом СССР - РИА Новости, 16.05.2022
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В Воронежском музее выставили скульптуру украинской бабушки с флагом СССР
В Воронежском музее выставили скульптуру украинской бабушки с флагом СССР - РИА Новости, 16.05.2022
В Воронежском музее выставили скульптуру украинской бабушки с флагом СССР
Скульптура бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, заняла место в экспозиции центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:31
2022-05-16T15:31
общество
воронеж
украина
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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Скульптура бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, заняла место в экспозиции центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" в Воронеже, сообщил РИА Новости заместитель директора центра Виктор Брагин.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Военный дал женщине продукты, забрал флаг и наступил на него. Женщина продукты вернула и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.Воронежский скульптор Александр Ивченко, вдохновившись историей бабушки, решил сделать деревянную скульптуру пожилой женщины. Власти города и области идею поддержали. Презентация скульптуры состоялась в День Победы в Кольцовском сквере Воронежа. Затем скульптуру доставили в местный центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", где автору предстояло собрать и установить ее."Сейчас скульптура заняла место в экспозиции музея", - сказал Брагин.Он добавил, что скульптура доступна для просмотра всем посетителям.
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общество, воронеж, украина
15:31 16.05.2022
 
В Воронежском музее выставили скульптуру украинской бабушки с флагом СССР

В Воронежском музее выставили скульптуру украинской бабушки с флагом СССР

© РИА Новости / Михаил Сергеев / Перейти в фотобанкСкульптура украинской бабушки со Знаменем Победы в центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" в Воронеже
Скульптура украинской бабушки со Знаменем Победы в центре военно-патриотического воспитания Музей-диорама в Воронеже - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Сергеев
Перейти в фотобанк
Скульптура украинской бабушки со Знаменем Победы в центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Скульптура бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, заняла место в экспозиции центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" в Воронеже, сообщил РИА Новости заместитель директора центра Виктор Брагин.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Военный дал женщине продукты, забрал флаг и наступил на него. Женщина продукты вернула и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.
Воронежский скульптор Александр Ивченко, вдохновившись историей бабушки, решил сделать деревянную скульптуру пожилой женщины. Власти города и области идею поддержали. Презентация скульптуры состоялась в День Победы в Кольцовском сквере Воронежа. Затем скульптуру доставили в местный центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", где автору предстояло собрать и установить ее.
"Сейчас скульптура заняла место в экспозиции музея", - сказал Брагин.
Он добавил, что скульптура доступна для просмотра всем посетителям.
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