https://ria.ru/20220516/skulptura-1788824201.html

В Воронежском музее выставили скульптуру украинской бабушки с флагом СССР

В Воронежском музее выставили скульптуру украинской бабушки с флагом СССР - РИА Новости, 16.05.2022

В Воронежском музее выставили скульптуру украинской бабушки с флагом СССР

Скульптура бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, заняла место в экспозиции центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:31

2022-05-16T15:31

2022-05-16T15:31

общество

воронеж

украина

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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Скульптура бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, заняла место в экспозиции центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" в Воронеже, сообщил РИА Новости заместитель директора центра Виктор Брагин.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Военный дал женщине продукты, забрал флаг и наступил на него. Женщина продукты вернула и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.Воронежский скульптор Александр Ивченко, вдохновившись историей бабушки, решил сделать деревянную скульптуру пожилой женщины. Власти города и области идею поддержали. Презентация скульптуры состоялась в День Победы в Кольцовском сквере Воронежа. Затем скульптуру доставили в местный центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", где автору предстояло собрать и установить ее."Сейчас скульптура заняла место в экспозиции музея", - сказал Брагин.Он добавил, что скульптура доступна для просмотра всем посетителям.

https://ria.ru/20220502/krasnoyarsk-1786586249.html

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общество, воронеж, украина