https://ria.ru/20220516/shveytsariya-1788899858.html
Неизвестные облили краской Суворовский крест в швейцарском Андерматте
Неизвестные облили краской Суворовский крест в швейцарском Андерматте - РИА Новости, 16.05.2022
Неизвестные облили краской Суворовский крест в швейцарском Андерматте
В швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:31
2022-05-16T20:31
2022-05-16T21:19
швейцария
в мире
альпы
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ЦЮРИХ, 16 мая - РИА Новости. В швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона."В субботу, 14 мая 2022 года, около до 19.00 (20.00 мск) патруль полиции кантона Ури обнаружил, что памятник Суворову измазан пятнами краски. Предположительно, краской наполняли стаканчики или пакеты и бросали в памятник", - говорится в заявлении полиции кантона Ури, в котором установлен монумент.Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов. Полиция кантона также сообщила о надписях, появившихся на здании ратуши в муниципалитете Альтдорф. Неизвестные выразили несогласие с итогами состоявшегося в воскресенье референдума об увеличении взноса Швейцарии в финансирование Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex), написав соответствующие лозунги на стенах ратуши.Полиция заявила о том, что начала расследования двух инцидентов, на данный момент правоохранителям неизвестно, связаны ли они между собой. Полицейские также призвали откликнуться очевидцев произошедшего.Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы в сентябре 1799 г" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме Русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.Ежегодно в конце сентября у монумента проходит торжественная мемориальная церемония, посвященная переходу армии под командованием Суворова через Альпы, с участием российских дипломатов и швейцарских официальных лиц.
https://ria.ru/20220516/oskvernenie-1788896925.html
https://ria.ru/20220516/pamyatnik-1788755983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, в мире, альпы
20:31 16.05.2022 (обновлено: 21:19 16.05.2022)
Неизвестные облили краской Суворовский крест в швейцарском Андерматте
Неизвестные облили краской высеченный в скале Суворовский крест в швейцарском Андерматте
ЦЮРИХ, 16 мая - РИА Новости. В швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона.
"В субботу, 14 мая 2022 года, около до 19.00 (20.00 мск) патруль полиции кантона Ури обнаружил, что памятник Суворову измазан пятнами краски. Предположительно, краской наполняли стаканчики или пакеты и бросали в памятник", - говорится в заявлении полиции кантона Ури, в котором установлен монумент.
Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов.
Полиция кантона также сообщила о надписях, появившихся на здании ратуши в муниципалитете Альтдорф. Неизвестные выразили несогласие с итогами состоявшегося в воскресенье референдума об увеличении взноса Швейцарии
в финансирование Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex), написав соответствующие лозунги на стенах ратуши.
Полиция заявила о том, что начала расследования двух инцидентов, на данный момент правоохранителям неизвестно, связаны ли они между собой. Полицейские также призвали откликнуться очевидцев произошедшего.
Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы
в сентябре 1799 г" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме Русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.
Ежегодно в конце сентября у монумента проходит торжественная мемориальная церемония, посвященная переходу армии под командованием Суворова через Альпы, с участием российских дипломатов и швейцарских официальных лиц.