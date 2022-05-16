https://ria.ru/20220516/shveytsariya-1788899858.html

Неизвестные облили краской Суворовский крест в швейцарском Андерматте

Неизвестные облили краской Суворовский крест в швейцарском Андерматте - РИА Новости, 16.05.2022

Неизвестные облили краской Суворовский крест в швейцарском Андерматте

В швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:31

2022-05-16T20:31

2022-05-16T21:19

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альпы

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ЦЮРИХ, 16 мая - РИА Новости. В швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона."В субботу, 14 мая 2022 года, около до 19.00 (20.00 мск) патруль полиции кантона Ури обнаружил, что памятник Суворову измазан пятнами краски. Предположительно, краской наполняли стаканчики или пакеты и бросали в памятник", - говорится в заявлении полиции кантона Ури, в котором установлен монумент.Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов. Полиция кантона также сообщила о надписях, появившихся на здании ратуши в муниципалитете Альтдорф. Неизвестные выразили несогласие с итогами состоявшегося в воскресенье референдума об увеличении взноса Швейцарии в финансирование Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex), написав соответствующие лозунги на стенах ратуши.Полиция заявила о том, что начала расследования двух инцидентов, на данный момент правоохранителям неизвестно, связаны ли они между собой. Полицейские также призвали откликнуться очевидцев произошедшего.Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы в сентябре 1799 г" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме Русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.Ежегодно в конце сентября у монумента проходит торжественная мемориальная церемония, посвященная переходу армии под командованием Суворова через Альпы, с участием российских дипломатов и швейцарских официальных лиц.

https://ria.ru/20220516/oskvernenie-1788896925.html

https://ria.ru/20220516/pamyatnik-1788755983.html

швейцария

альпы

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, в мире, альпы