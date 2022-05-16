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Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
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Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО
Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022
Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО
Вступление Швеции в НАТО грозит эскалацией ситуации в регионе, заявила глава Левой партии страны Нуши Дадгостар. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T01:44
2022-05-16T11:11
в мире
швеция
нато
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО грозит эскалацией ситуации в регионе, заявила глава Левой партии страны Нуши Дадгостар.По ее словам, членство Швеции в НАТО может втянуть ее в вооруженный конфликт на Украине. Помимо этого, как считает политик, Стокгольм могут вынудить участвовать под эгидой альянса в войнах, от которых он предпочел бы воздержаться.Дадгостар также предупредила, что вступление в альянс может обернуться для Швеции политическим давлением.Политик назвала высокой вероятность размещения ядерного оружия на территории королевства и выразила мнение, что если это произойдет, Россия начнет воспринимать Швецию как угрозу.Кроме того, Дадгостар подчеркнула, что для вступления в НАТО Швеции придется выполнить требования, предъявленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом, включая отказ от поддержки курдских формирований.В свою очередь, лидер Партии зеленых Мэрта Стеневи написала в Twitter, что депутаты предпочли бы членству в НАТО независимость страны в военной сфере. Она призвала власти продемонстрировать, как именно они обеспечат неразмещение ядерного оружия на территории Швеции, и объяснить, каким образом планируется противостоять странам — участницам альянса, если кто-то из них будет оказывать давление на Стокгольм.В воскресенье в Стокгольме и Хельсинки официально объявили о решении вступить в НАТО. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в альянс, его планируется отправить одновременно с заявкой Финляндии.Власти этих скандинавских стран заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что военный блок будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, швеция, нато
01:44 16.05.2022 (обновлено: 11:11 16.05.2022)
 
Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО

Лидер шведской оппозиционной партии Дадгостар высказалась против вступления страны в НАТО

© AFP 2022 / TT News Agency/Nils Petter NilssonЛидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар выступает на пресс-конференции в шведском парламенте в Стокгольме
Лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар выступает на пресс-конференции в шведском парламенте в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / TT News Agency/Nils Petter Nilsson
Лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар выступает на пресс-конференции в шведском парламенте в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО грозит эскалацией ситуации в регионе, заявила глава Левой партии страны Нуши Дадгостар.

"Вступление в НАТО грозит опасной эскалацией на близлежащих территориях. Напряжение растет, риск конфликта увеличивается. Это неправильный путь", — написала она в своем Facebook-аккаунте*.

По ее словам, членство Швеции в НАТО может втянуть ее в вооруженный конфликт на Украине. Помимо этого, как считает политик, Стокгольм могут вынудить участвовать под эгидой альянса в войнах, от которых он предпочел бы воздержаться.
Дадгостар также предупредила, что вступление в альянс может обернуться для Швеции политическим давлением.
Политик назвала высокой вероятность размещения ядерного оружия на территории королевства и выразила мнение, что если это произойдет, Россия начнет воспринимать Швецию как угрозу.
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Кроме того, Дадгостар подчеркнула, что для вступления в НАТО Швеции придется выполнить требования, предъявленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом, включая отказ от поддержки курдских формирований.
В свою очередь, лидер Партии зеленых Мэрта Стеневи написала в Twitter, что депутаты предпочли бы членству в НАТО независимость страны в военной сфере. Она призвала власти продемонстрировать, как именно они обеспечат неразмещение ядерного оружия на территории Швеции, и объяснить, каким образом планируется противостоять странам — участницам альянса, если кто-то из них будет оказывать давление на Стокгольм.
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Власти этих скандинавских стран заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что военный блок будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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