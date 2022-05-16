https://ria.ru/20220516/shvetsiya-1788715828.html

Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО

Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

Лидер шведской оппозиционной партии высказалась против вступления в НАТО

Вступление Швеции в НАТО грозит эскалацией ситуации в регионе, заявила глава Левой партии страны Нуши Дадгостар. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T01:44

2022-05-16T01:44

2022-05-16T11:11

в мире

швеция

нато

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО грозит эскалацией ситуации в регионе, заявила глава Левой партии страны Нуши Дадгостар.По ее словам, членство Швеции в НАТО может втянуть ее в вооруженный конфликт на Украине. Помимо этого, как считает политик, Стокгольм могут вынудить участвовать под эгидой альянса в войнах, от которых он предпочел бы воздержаться.Дадгостар также предупредила, что вступление в альянс может обернуться для Швеции политическим давлением.Политик назвала высокой вероятность размещения ядерного оружия на территории королевства и выразила мнение, что если это произойдет, Россия начнет воспринимать Швецию как угрозу.Кроме того, Дадгостар подчеркнула, что для вступления в НАТО Швеции придется выполнить требования, предъявленные президентом Турции Реджепом Эрдоганом, включая отказ от поддержки курдских формирований.В свою очередь, лидер Партии зеленых Мэрта Стеневи написала в Twitter, что депутаты предпочли бы членству в НАТО независимость страны в военной сфере. Она призвала власти продемонстрировать, как именно они обеспечат неразмещение ядерного оружия на территории Швеции, и объяснить, каким образом планируется противостоять странам — участницам альянса, если кто-то из них будет оказывать давление на Стокгольм.В воскресенье в Стокгольме и Хельсинки официально объявили о решении вступить в НАТО. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в альянс, его планируется отправить одновременно с заявкой Финляндии.Власти этих скандинавских стран заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг утверждает, что военный блок будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220515/nato-1788702444.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788682025.html

https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788701132.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, швеция, нато