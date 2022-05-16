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В Волгоградской области оштрафовали 17 человек за дискредитацию ВС - РИА Новости, 16.05.2022
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В Волгоградской области оштрафовали 17 человек за дискредитацию ВС
В Волгоградской области оштрафовали 17 человек за дискредитацию ВС - РИА Новости, 16.05.2022
В Волгоградской области оштрафовали 17 человек за дискредитацию ВС
С марта по май суды Волгоградской области привлекли к административной ответственности и оштрафовали 17 человек за дискредитацию вооруженных сил России,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:13
2022-05-16T17:14
волгоградская область
россия
происшествия
вооруженные силы рф
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ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. С марта по май суды Волгоградской области привлекли к административной ответственности и оштрафовали 17 человек за дискредитацию вооруженных сил России, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.По данным ведомства, с 15 марта по 15 мая судами Волгоградской области было рассмотрено 17 административных дел по статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан"."По итогам рассмотрения материалов 16 граждан и 1 индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что штрафы составили от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
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волгоградская область, россия, происшествия, вооруженные силы рф
17:13 16.05.2022 (обновлено: 17:14 16.05.2022)
 
В Волгоградской области оштрафовали 17 человек за дискредитацию ВС

В Волгоградской области за два месяца оштрафовали 17 человек за дискредитацию ВС

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. С марта по май суды Волгоградской области привлекли к административной ответственности и оштрафовали 17 человек за дискредитацию вооруженных сил России, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
По данным ведомства, с 15 марта по 15 мая судами Волгоградской области было рассмотрено 17 административных дел по статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".
"По итогам рассмотрения материалов 16 граждан и 1 индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что штрафы составили от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
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Волгоградская областьРоссияПроисшествияВооруженные силы РФ
 
 
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