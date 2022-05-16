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В Волгоградской области оштрафовали 17 человек за дискредитацию ВС

В Волгоградской области оштрафовали 17 человек за дискредитацию ВС - РИА Новости, 16.05.2022

В Волгоградской области оштрафовали 17 человек за дискредитацию ВС

С марта по май суды Волгоградской области привлекли к административной ответственности и оштрафовали 17 человек за дискредитацию вооруженных сил России,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:13

2022-05-16T17:13

2022-05-16T17:14

волгоградская область

россия

происшествия

вооруженные силы рф

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ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. С марта по май суды Волгоградской области привлекли к административной ответственности и оштрафовали 17 человек за дискредитацию вооруженных сил России, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.По данным ведомства, с 15 марта по 15 мая судами Волгоградской области было рассмотрено 17 административных дел по статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан"."По итогам рассмотрения материалов 16 граждан и 1 индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что штрафы составили от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

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волгоградская область, россия, происшествия, вооруженные силы рф