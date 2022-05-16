https://ria.ru/20220516/shkoly-1788719328.html
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы - РИА Новости, 16.05.2022
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы
Все школы в Петропавловске-Камчатском снова эвакуировали в понедельник из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T04:12
2022-05-16T04:12
2022-05-16T04:12
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая - РИА Новости. Все школы в Петропавловске-Камчатском снова эвакуировали в понедельник из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.Эвакуация началась рано утром, школьники не успели прийти в школы, уточнили в администрации.Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых обучаются более 15 тысяч детей. Сообщения о "минировании" образовательных учреждений на Камчатке приходят регулярно с 26 января.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220516/khabarovsk-1788718798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, россия
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы
В Петропавловске-Камчатском снова эвакуировали все школы из-за "минирования"