https://ria.ru/20220516/shkoly-1788719328.html

В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы

В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы - РИА Новости, 16.05.2022

В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы

Все школы в Петропавловске-Камчатском снова эвакуировали в понедельник из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T04:12

2022-05-16T04:12

2022-05-16T04:12

происшествия

петропавловск-камчатский

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая - РИА Новости. Все школы в Петропавловске-Камчатском снова эвакуировали в понедельник из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.Эвакуация началась рано утром, школьники не успели прийти в школы, уточнили в администрации.Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых обучаются более 15 тысяч детей. Сообщения о "минировании" образовательных учреждений на Камчатке приходят регулярно с 26 января.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220516/khabarovsk-1788718798.html

петропавловск-камчатский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, петропавловск-камчатский, россия