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В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы - РИА Новости, 16.05.2022
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В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы - РИА Новости, 16.05.2022
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы
Все школы в Петропавловске-Камчатском снова эвакуировали в понедельник из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T04:12
2022-05-16T04:12
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая - РИА Новости. Все школы в Петропавловске-Камчатском снова эвакуировали в понедельник из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.Эвакуация началась рано утром, школьники не успели прийти в школы, уточнили в администрации.Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых обучаются более 15 тысяч детей. Сообщения о "минировании" образовательных учреждений на Камчатке приходят регулярно с 26 января.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия
04:12 16.05.2022
 
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы

В Петропавловске-Камчатском снова эвакуировали все школы из-за "минирования"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая - РИА Новости. Все школы в Петропавловске-Камчатском снова эвакуировали в понедельник из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.
"Да, эвакуируют все школы", - сказали в мэрии.
Эвакуация началась рано утром, школьники не успели прийти в школы, уточнили в администрации.
Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых обучаются более 15 тысяч детей. Сообщения о "минировании" образовательных учреждений на Камчатке приходят регулярно с 26 января.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
03:56
В Хабаровске "заминировали" все школы
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссия
 
 
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