Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/rusofobiya-1788811919.html
Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе
Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе - РИА Новости, 16.05.2022
Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:56
2022-05-16T15:33
в мире
владимир путин
россия
украина
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном обществе"."К сожалению в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе", - сказал Путин, выступая на саммите ОДКБ в понедельник.
https://ria.ru/20220512/polsha-1788052677.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, одкб
14:56 16.05.2022 (обновлено: 15:33 16.05.2022)
 
Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе

Президент Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном обществе".
"К сожалению в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе", - сказал Путин, выступая на саммите ОДКБ в понедельник.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 09:55
МИД заявил, что польские власти идут в авангарде русофобии
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала