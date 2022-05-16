https://ria.ru/20220516/rusofobiya-1788811919.html
Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе
Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе - РИА Новости, 16.05.2022
Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:56
2022-05-16T14:56
2022-05-16T15:33
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, при этом он сопровождается "всплеском оголтелой русофобии в западном обществе"."К сожалению в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе", - сказал Путин, выступая на саммите ОДКБ в понедельник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия, украина, одкб
14:56 16.05.2022 (обновлено: 15:33 16.05.2022)
Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе
Президент Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе