https://ria.ru/20220516/rukivverkh-1788831170.html
Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт
Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт - РИА Новости, 16.05.2022
Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт
Октябрьский районный суд Уфы обязал организатора отмененного концерта группы "Руки вверх!", вернуть клиентам деньги за билеты, сообщило управление... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:12
2022-05-16T16:12
2022-05-16T16:12
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руки вверх! (группа)
шоу-бизнес
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы обязал организатора отмененного концерта группы "Руки вверх!", вернуть клиентам деньги за билеты, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.Коллективный иск к организатору концерта ООО "ТУР" в интересах 46 человек ранее подало управление Роспотребнадзора.Концерт должен был состояться еще 18 марта 2020 года в Екатеринбурге, однако из-за ковидных ограничений он был перенесен на 3 июля 2021 года. В эту дату концерт также не состоялся и был отложен на 4 июня 2022 года. Роспотребнадзор отмечает, что на дату 3 июля 2021 года ковидные ограничения на проведение концерта уже не действовали, поэтому организатор был обязан вернуть деньги по просьбе потребителей, но не сделал этого. В результате клиенты были вынуждены обратиться в суд.
https://ria.ru/20220516/kushanashvili-1788798112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, руки вверх! (группа), шоу-бизнес
Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт
Организатора концерта "Руки вверх!" в Екатеринбурге обязали вернуть деньги за концерт
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы обязал организатора отмененного концерта группы "Руки вверх!", вернуть клиентам деньги за билеты, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Коллективный иск к организатору концерта ООО "ТУР" в интересах 46 человек ранее подало управление Роспотребнадзора.
"Решением Октябрьского районного суда Уфы исковые требования управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области к ООО "Тур" в защиту прав и законных интересов группы потребителей удовлетворены в части возмещения полной стоимости билетов потребителям", – говорится в сообщении.
Концерт должен был состояться еще 18 марта 2020 года в Екатеринбурге, однако из-за ковидных ограничений он был перенесен на 3 июля 2021 года. В эту дату концерт также не состоялся и был отложен на 4 июня 2022 года.
Роспотребнадзор отмечает, что на дату 3 июля 2021 года ковидные ограничения на проведение концерта уже не действовали, поэтому организатор был обязан вернуть деньги по просьбе потребителей, но не сделал этого. В результате клиенты были вынуждены обратиться в суд.