https://ria.ru/20220516/rukivverkh-1788831170.html

Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт

Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт - РИА Новости, 16.05.2022

Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт

Октябрьский районный суд Уфы обязал организатора отмененного концерта группы "Руки вверх!", вернуть клиентам деньги за билеты, сообщило управление... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:12

2022-05-16T16:12

2022-05-16T16:12

шоубиз

знаменитости

руки вверх! (группа)

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729095428_0:60:2883:1682_1920x0_80_0_0_dc4a62b5cc87f7e0c5a7e8f1020b283b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы обязал организатора отмененного концерта группы "Руки вверх!", вернуть клиентам деньги за билеты, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.Коллективный иск к организатору концерта ООО "ТУР" в интересах 46 человек ранее подало управление Роспотребнадзора.Концерт должен был состояться еще 18 марта 2020 года в Екатеринбурге, однако из-за ковидных ограничений он был перенесен на 3 июля 2021 года. В эту дату концерт также не состоялся и был отложен на 4 июня 2022 года. Роспотребнадзор отмечает, что на дату 3 июля 2021 года ковидные ограничения на проведение концерта уже не действовали, поэтому организатор был обязан вернуть деньги по просьбе потребителей, но не сделал этого. В результате клиенты были вынуждены обратиться в суд.

https://ria.ru/20220516/kushanashvili-1788798112.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, руки вверх! (группа), шоу-бизнес