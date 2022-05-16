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Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт - РИА Новости, 16.05.2022
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Шоубиз
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Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт
Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт - РИА Новости, 16.05.2022
Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт
Октябрьский районный суд Уфы обязал организатора отмененного концерта группы "Руки вверх!", вернуть клиентам деньги за билеты, сообщило управление... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:12
2022-05-16T16:12
шоубиз
знаменитости
руки вверх! (группа)
шоу-бизнес
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы обязал организатора отмененного концерта группы "Руки вверх!", вернуть клиентам деньги за билеты, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.Коллективный иск к организатору концерта ООО "ТУР" в интересах 46 человек ранее подало управление Роспотребнадзора.Концерт должен был состояться еще 18 марта 2020 года в Екатеринбурге, однако из-за ковидных ограничений он был перенесен на 3 июля 2021 года. В эту дату концерт также не состоялся и был отложен на 4 июня 2022 года. Роспотребнадзор отмечает, что на дату 3 июля 2021 года ковидные ограничения на проведение концерта уже не действовали, поэтому организатор был обязан вернуть деньги по просьбе потребителей, но не сделал этого. В результате клиенты были вынуждены обратиться в суд.
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знаменитости, руки вверх! (группа), шоу-бизнес
16:12 16.05.2022
 
Организатора концерта "Руки вверх!" обязали вернуть деньги за концерт

Организатора концерта "Руки вверх!" в Екатеринбурге обязали вернуть деньги за концерт

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
Певец Сергей Жуков (Руки Вверх!) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Октябрьский районный суд Уфы обязал организатора отмененного концерта группы "Руки вверх!", вернуть клиентам деньги за билеты, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Коллективный иск к организатору концерта ООО "ТУР" в интересах 46 человек ранее подало управление Роспотребнадзора.

"Решением Октябрьского районного суда Уфы исковые требования управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области к ООО "Тур" в защиту прав и законных интересов группы потребителей удовлетворены в части возмещения полной стоимости билетов потребителям", – говорится в сообщении.

Концерт должен был состояться еще 18 марта 2020 года в Екатеринбурге, однако из-за ковидных ограничений он был перенесен на 3 июля 2021 года. В эту дату концерт также не состоялся и был отложен на 4 июня 2022 года.
Роспотребнадзор отмечает, что на дату 3 июля 2021 года ковидные ограничения на проведение концерта уже не действовали, поэтому организатор был обязан вернуть деньги по просьбе потребителей, но не сделал этого. В результате клиенты были вынуждены обратиться в суд.
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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