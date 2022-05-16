https://ria.ru/20220516/rossiyane-1788884822.html

В России создали рабочую группу для помощи россиянам, живущим за рубежом

В России создали рабочую группу для помощи россиянам, живущим за рубежом - РИА Новости, 16.05.2022

В России создали рабочую группу для помощи россиянам, живущим за рубежом

МВД России создало рабочую группу по помощи соотечественникам, проживающим за рубежом, переселенцам окажут поддержку в оформлении документов и решении других... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:03

2022-05-16T19:03

2022-05-16T19:03

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. МВД России создало рабочую группу по помощи соотечественникам, проживающим за рубежом, переселенцам окажут поддержку в оформлении документов и решении других вопросов, сообщается на сайте "МВД Медиа".В ведомстве подчеркнули, что соотечественники могут обращаться в рабочую группу по всем вопросам, связанным с переселением в Россию, в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00 мск по следующим номерам телефонов: +7 (495) 214-02-25, +7 (495) 214-02-23, +7 (495) 214-02-16, + 7 (495) 214-02-15, + 7 (495) 214-02-10, + 7 (495) 214-02-11, +7 (495) 917-52-62 (телефон/факс), +7 (495) 917-56-06 (телефон/факс).Отмечается, что важнейший механизм, позволяющий вернуться соотечественникам, проживающим за рубежом, - госпрограмма по содействию добровольному переселению в Россию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/zakony-1784264750.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)