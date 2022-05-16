В России создали рабочую группу для помощи россиянам, живущим за рубежом
МВД России создало рабочую группу по помощи соотечественникам, проживающим за рубежом
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. МВД России создало рабочую группу по помощи соотечественникам, проживающим за рубежом, переселенцам окажут поддержку в оформлении документов и решении других вопросов, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"МВД России принято решение о создании специальной рабочей группы, которая будет осуществлять оперативное консультирование соотечественников по вопросам переселения, окажет им содействие в оформлении необходимого пакета документов для участия в Государственной программе и решении иных вопросов по этой линии работы Министерства", - говорится в сообщении
В ведомстве подчеркнули, что соотечественники могут обращаться в рабочую группу по всем вопросам, связанным с переселением в Россию, в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00 мск по следующим номерам телефонов: +7 (495) 214-02-25, +7 (495) 214-02-23, +7 (495) 214-02-16, + 7 (495) 214-02-15, + 7 (495) 214-02-10, + 7 (495) 214-02-11, +7 (495) 917-52-62 (телефон/факс), +7 (495) 917-56-06 (телефон/факс).
Отмечается, что важнейший механизм, позволяющий вернуться соотечественникам, проживающим за рубежом, - госпрограмма по содействию добровольному переселению в Россию.