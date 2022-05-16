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"Роснефть" определила лучших студентов-программистов России - РИА Новости, 16.05.2022
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"Роснефть" определила лучших студентов-программистов России
"Роснефть" определила лучших студентов-программистов России - РИА Новости, 16.05.2022
"Роснефть" определила лучших студентов-программистов России
Более 400 студентов из 31 города России приняли участие в первом в этом году Марафоне ИТ-соревнований, организованном "Роснефтью", сообщает компания. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:03
2022-05-16T17:03
новости компаний - экономика
роснефть
образование - общество
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 400 студентов из 31 города России приняли участие в первом в этом году Марафоне ИТ-соревнований, организованном "Роснефтью", сообщает компания.Участники вузовского хакатона прошли онлайн-квест "Сигналы: поиск особенностей", представили программы, которые можно применять для анализа результатов геологических исследований скважин и обработки сейсмических сигналов.По итогам соревнования первое место занял студент Юго-Западного госуниверситета Даниил Распопин из Курска. В номинациях "За точность", "За глобальность", "За производительность" и "За оперативность" денежные призы получили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Самары."Цифровизация бизнес-процессов – один из ключевых элементов Стратегии "Роснефть-2030". Наиболее интересные решения организаторы могут применить в технологических проектах компании. Студенты и выпускники вузов, показавшие высокий уровень знаний и навыков, получат предложение о трудоустройстве на предприятиях "Роснефти", - отмечается в сообщении.Организатором мероприятия традиционно выступил разработчик корпоративного наукоёмкого ПО компании - научный институт "РН-БашНИПИнефть". С августа по ноябрь 2022 года "РН-БашНИПИнефть" проведет еще два хакатона Rosneft Challenge и хакатон для программистов-робототехников. Финал состоится в Москве.
https://ria.ru/20220222/rosneft-1774418640.html
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Артем Смирнов
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новости компаний - экономика, роснефть, образование - общество
17:03 16.05.2022
 

"Роснефть" определила лучших студентов-программистов России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 400 студентов из 31 города России приняли участие в первом в этом году Марафоне ИТ-соревнований, организованном "Роснефтью", сообщает компания.
Участники вузовского хакатона прошли онлайн-квест "Сигналы: поиск особенностей", представили программы, которые можно применять для анализа результатов геологических исследований скважин и обработки сейсмических сигналов.
АО Сызранский НПЗ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 18:31
"Роснефть": ESG-повестка – один из приоритетов новой стратегии
По итогам соревнования первое место занял студент Юго-Западного госуниверситета Даниил Распопин из Курска. В номинациях "За точность", "За глобальность", "За производительность" и "За оперативность" денежные призы получили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Самары.
"Цифровизация бизнес-процессов – один из ключевых элементов Стратегии "Роснефть-2030". Наиболее интересные решения организаторы могут применить в технологических проектах компании. Студенты и выпускники вузов, показавшие высокий уровень знаний и навыков, получат предложение о трудоустройстве на предприятиях "Роснефти", - отмечается в сообщении.
Организатором мероприятия традиционно выступил разработчик корпоративного наукоёмкого ПО компании - научный институт "РН-БашНИПИнефть". С августа по ноябрь 2022 года "РН-БашНИПИнефть" проведет еще два хакатона Rosneft Challenge и хакатон для программистов-робототехников. Финал состоится в Москве.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоснефтьОбразование - Общество
 
 
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