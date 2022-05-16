https://ria.ru/20220516/rosneft-1788850600.html

"Роснефть" определила лучших студентов-программистов России

"Роснефть" определила лучших студентов-программистов России - РИА Новости, 16.05.2022

"Роснефть" определила лучших студентов-программистов России

Более 400 студентов из 31 города России приняли участие в первом в этом году Марафоне ИТ-соревнований, организованном "Роснефтью", сообщает компания. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:03

2022-05-16T17:03

2022-05-16T17:03

новости компаний - экономика

роснефть

образование - общество

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 400 студентов из 31 города России приняли участие в первом в этом году Марафоне ИТ-соревнований, организованном "Роснефтью", сообщает компания.Участники вузовского хакатона прошли онлайн-квест "Сигналы: поиск особенностей", представили программы, которые можно применять для анализа результатов геологических исследований скважин и обработки сейсмических сигналов.По итогам соревнования первое место занял студент Юго-Западного госуниверситета Даниил Распопин из Курска. В номинациях "За точность", "За глобальность", "За производительность" и "За оперативность" денежные призы получили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Самары."Цифровизация бизнес-процессов – один из ключевых элементов Стратегии "Роснефть-2030". Наиболее интересные решения организаторы могут применить в технологических проектах компании. Студенты и выпускники вузов, показавшие высокий уровень знаний и навыков, получат предложение о трудоустройстве на предприятиях "Роснефти", - отмечается в сообщении.Организатором мероприятия традиционно выступил разработчик корпоративного наукоёмкого ПО компании - научный институт "РН-БашНИПИнефть". С августа по ноябрь 2022 года "РН-БашНИПИнефть" проведет еще два хакатона Rosneft Challenge и хакатон для программистов-робототехников. Финал состоится в Москве.

https://ria.ru/20220222/rosneft-1774418640.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, роснефть, образование - общество