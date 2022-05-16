https://ria.ru/20220516/rosneft-1788850600.html
"Роснефть" определила лучших студентов-программистов России
"Роснефть" определила лучших студентов-программистов России - РИА Новости, 16.05.2022
"Роснефть" определила лучших студентов-программистов России
Более 400 студентов из 31 города России приняли участие в первом в этом году Марафоне ИТ-соревнований, организованном "Роснефтью", сообщает компания. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:03
2022-05-16T17:03
2022-05-16T17:03
новости компаний - экономика
роснефть
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/24/1521342409_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_47acab10e5c523e65cffb2226c16ca34.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 400 студентов из 31 города России приняли участие в первом в этом году Марафоне ИТ-соревнований, организованном "Роснефтью", сообщает компания.Участники вузовского хакатона прошли онлайн-квест "Сигналы: поиск особенностей", представили программы, которые можно применять для анализа результатов геологических исследований скважин и обработки сейсмических сигналов.По итогам соревнования первое место занял студент Юго-Западного госуниверситета Даниил Распопин из Курска. В номинациях "За точность", "За глобальность", "За производительность" и "За оперативность" денежные призы получили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Самары."Цифровизация бизнес-процессов – один из ключевых элементов Стратегии "Роснефть-2030". Наиболее интересные решения организаторы могут применить в технологических проектах компании. Студенты и выпускники вузов, показавшие высокий уровень знаний и навыков, получат предложение о трудоустройстве на предприятиях "Роснефти", - отмечается в сообщении.Организатором мероприятия традиционно выступил разработчик корпоративного наукоёмкого ПО компании - научный институт "РН-БашНИПИнефть". С августа по ноябрь 2022 года "РН-БашНИПИнефть" проведет еще два хакатона Rosneft Challenge и хакатон для программистов-робототехников. Финал состоится в Москве.
https://ria.ru/20220222/rosneft-1774418640.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/24/1521342409_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f2a1cc7d330a5f5ecc87dfe2f700daf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, роснефть, образование - общество
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 400 студентов из 31 города России приняли участие в первом в этом году Марафоне ИТ-соревнований, организованном "Роснефтью", сообщает компания.
Участники вузовского хакатона прошли онлайн-квест "Сигналы: поиск особенностей", представили программы, которые можно применять для анализа результатов геологических исследований скважин и обработки сейсмических сигналов.
По итогам соревнования первое место занял студент Юго-Западного госуниверситета Даниил Распопин из Курска. В номинациях "За точность", "За глобальность", "За производительность" и "За оперативность" денежные призы получили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Самары.
"Цифровизация бизнес-процессов – один из ключевых элементов Стратегии "Роснефть-2030". Наиболее интересные решения организаторы могут применить в технологических проектах компании. Студенты и выпускники вузов, показавшие высокий уровень знаний и навыков, получат предложение о трудоустройстве на предприятиях "Роснефти
", - отмечается в сообщении.
Организатором мероприятия традиционно выступил разработчик корпоративного наукоёмкого ПО компании - научный институт "РН-БашНИПИнефть". С августа по ноябрь 2022 года "РН-БашНИПИнефть" проведет еще два хакатона Rosneft Challenge и хакатон для программистов-робототехников. Финал состоится в Москве.