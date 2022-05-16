https://ria.ru/20220516/resursy-1788714736.html

Экономист рассказал, откуда Россия будет брать деньги

Экономист рассказал, откуда Россия будет брать деньги - РИА Новости, 16.05.2022

Экономист рассказал, откуда Россия будет брать деньги

Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, санкции - как уже принятые, так и находящиеся “в проекте”, в частности, введение нефтяного эмбарго со... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T03:18

2022-05-16T03:18

2022-05-16T05:18

экономика

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, санкции - как уже принятые, так и находящиеся “в проекте”, в частности, введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, Россия может выиграть, рассказал агентству “Прайм” персональный брокер “БКС Мир инвестиций” Александр Чечерин.России, как одному из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание ресурсов. Оно началось еще в пандемию, а ситуация на Украине спровоцировала дополнительный рост цен на сырье, металлы и сталь. Вряд ли в ближайшие месяцы это изменится, считает эксперт.Этот тренд выгоден российской экономике: спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен. Тем более, введение нефтяного эмбарго не предполагает одномоментного прекращения импорта, а вот подорожание на энергоносители окажется вполне “в тему”. Дополнительным источником средств для России может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми мы уже работаем, а также поиск новых рынков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/neft-1788591564.html

россия

украина

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, украина, санкции в отношении россии