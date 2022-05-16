https://ria.ru/20220516/rentgen-1788814600.html
В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки
В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки - РИА Новости, 16.05.2022
В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки
Возобновлены поставки импортной рентгеновской пленки в Россию, создавшаяся в некоторых регионах потребность в ней будет закрыта в ближайшее время, сообщила... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:04
2022-05-16T15:04
2022-05-16T15:25
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возобновлены поставки импортной рентгеновской пленки в Россию, создавшаяся в некоторых регионах потребность в ней будет закрыта в ближайшее время, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.В Росздравнадзоре прошло рабочее совещание с уполномоченными представителями зарубежных производителей рентгеновской пленки.Таким образом создавшаяся в некоторых субъектах России потребность в рентгеновской пленке будет закрыта в ближайшее время, отметили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
15:04 16.05.2022 (обновлено: 15:25 16.05.2022)
В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки
Росздравнадзор: в Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возобновлены поставки импортной рентгеновской пленки в Россию, создавшаяся в некоторых регионах потребность в ней будет закрыта в ближайшее время, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
В Росздравнадзоре прошло рабочее совещание с уполномоченными представителями зарубежных производителей рентгеновской пленки.
"В ходе мероприятия представители компаний "SONY" и "AGFA" заверили о возобновлении поставок товара на территорию Российской Федерации. Компания "SONY" начинает отгрузку рентгеновской пленки региональным дилерам в соответствии с их заявками. Компания "FUJIFILM" анонсировала планы поставки большой партии рентгеновской пленки летом 2022 года", - говорится в сообщении.
Таким образом создавшаяся в некоторых субъектах России потребность в рентгеновской пленке будет закрыта в ближайшее время, отметили в ведомстве.