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В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки - РИА Новости, 16.05.2022
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В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки
В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки - РИА Новости, 16.05.2022
В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки
Возобновлены поставки импортной рентгеновской пленки в Россию, создавшаяся в некоторых регионах потребность в ней будет закрыта в ближайшее время, сообщила... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:04
2022-05-16T15:25
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возобновлены поставки импортной рентгеновской пленки в Россию, создавшаяся в некоторых регионах потребность в ней будет закрыта в ближайшее время, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.В Росздравнадзоре прошло рабочее совещание с уполномоченными представителями зарубежных производителей рентгеновской пленки.Таким образом создавшаяся в некоторых субъектах России потребность в рентгеновской пленке будет закрыта в ближайшее время, отметили в ведомстве.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
15:04 16.05.2022 (обновлено: 15:25 16.05.2022)
 
В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки

Росздравнадзор: в Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки

© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Depositphotos / Khakimullin
Рентгеновский снимок мозга. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возобновлены поставки импортной рентгеновской пленки в Россию, создавшаяся в некоторых регионах потребность в ней будет закрыта в ближайшее время, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
В Росздравнадзоре прошло рабочее совещание с уполномоченными представителями зарубежных производителей рентгеновской пленки.
"В ходе мероприятия представители компаний "SONY" и "AGFA" заверили о возобновлении поставок товара на территорию Российской Федерации. Компания "SONY" начинает отгрузку рентгеновской пленки региональным дилерам в соответствии с их заявками. Компания "FUJIFILM" анонсировала планы поставки большой партии рентгеновской пленки летом 2022 года", - говорится в сообщении.
Таким образом создавшаяся в некоторых субъектах России потребность в рентгеновской пленке будет закрыта в ближайшее время, отметили в ведомстве.
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 12:55
Срывов поставок лекарств нет, сообщил Росздравнадзор
 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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