https://ria.ru/20220516/rentgen-1788814600.html

В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки

В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки - РИА Новости, 16.05.2022

В Россию возобновили поставки импортной рентгеновской пленки

Возобновлены поставки импортной рентгеновской пленки в Россию, создавшаяся в некоторых регионах потребность в ней будет закрыта в ближайшее время, сообщила... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:04

2022-05-16T15:04

2022-05-16T15:25

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Возобновлены поставки импортной рентгеновской пленки в Россию, создавшаяся в некоторых регионах потребность в ней будет закрыта в ближайшее время, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.В Росздравнадзоре прошло рабочее совещание с уполномоченными представителями зарубежных производителей рентгеновской пленки.Таким образом создавшаяся в некоторых субъектах России потребность в рентгеновской пленке будет закрыта в ближайшее время, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220505/lekarstva-1786977039.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество