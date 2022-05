https://ria.ru/20220516/razrabotki-1788790359.html

Made in Russia представит разработки для ТЭК на выставке в Баку

2022-05-16T13:54

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия представит на выставке "Нефть и Газ Каспия" (Caspian Oil & Gas) в Азербайджане свои последние разработки и технологии в топливно-энергетической сфере на площадке экспозиции Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Отмечается, что в этом году площадь экспозиции Made in Russia составит 575 квадратных метров. На ней участники смогут познакомиться с разработками, получившими высокую оценку российских и международных нефтегазовых предприятий.В частности, будет представлен комплекс услуг и продукции от производителя оборудования для нефтегазохимической отрасли с максимальной степенью локализации. Среди экспонентов также производитель высокоэффективного бурового и нефтегазового оборудования, разработчик и производитель микроэлектронных преобразователей избыточного давления и силы и многие другие.Выставка "Нефть и Газ Каспия" будет открыта до 3 июня. Помимо презентаций в павильоне Made in Russia пройдут свыше 100 встреч представителей российских и зарубежных компаний в формате B2B и переговоры о потенциальном сотрудничестве.Made in Russia - национальный бренд, направленный на повышение узнаваемости и расширение аудитории отечественных товаров, услуг, проектов и производителей как на внутреннем, так и на международном рынках. Именно под брендом Made in Russia на международная выставке Caspian Oil & Gas топовые российские компании представят свои технологии и разработки оборудования для нефтегазовой промышленности.

