https://ria.ru/20220516/razrabotki-1788790359.html
Made in Russia представит разработки для ТЭК на выставке в Баку
Made in Russia представит разработки для ТЭК на выставке в Баку - РИА Новости, 16.05.2022
Made in Russia представит разработки для ТЭК на выставке в Баку
Россия представит на выставке "Нефть и Газ Каспия" (Caspian Oil & Gas) в Азербайджане свои последние разработки и технологии в топливно-энергетической сфере на... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:54
2022-05-16T13:54
2022-05-16T13:54
экономика
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия представит на выставке "Нефть и Газ Каспия" (Caspian Oil & Gas) в Азербайджане свои последние разработки и технологии в топливно-энергетической сфере на площадке экспозиции Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Отмечается, что в этом году площадь экспозиции Made in Russia составит 575 квадратных метров. На ней участники смогут познакомиться с разработками, получившими высокую оценку российских и международных нефтегазовых предприятий.В частности, будет представлен комплекс услуг и продукции от производителя оборудования для нефтегазохимической отрасли с максимальной степенью локализации. Среди экспонентов также производитель высокоэффективного бурового и нефтегазового оборудования, разработчик и производитель микроэлектронных преобразователей избыточного давления и силы и многие другие.Выставка "Нефть и Газ Каспия" будет открыта до 3 июня. Помимо презентаций в павильоне Made in Russia пройдут свыше 100 встреч представителей российских и зарубежных компаний в формате B2B и переговоры о потенциальном сотрудничестве.Made in Russia - национальный бренд, направленный на повышение узнаваемости и расширение аудитории отечественных товаров, услуг, проектов и производителей как на внутреннем, так и на международном рынках. Именно под брендом Made in Russia на международная выставке Caspian Oil & Gas топовые российские компании представят свои технологии и разработки оборудования для нефтегазовой промышленности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Россия представит на выставке "Нефть и Газ Каспия" (Caspian Oil & Gas) в Азербайджане свои последние разработки и технологии в топливно-энергетической сфере на площадке экспозиции Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр
(входит в ВЭБ.РФ).
"Первого июня 2022 года в Баку откроется 27-я Международная выставка и конференция "Нефть и Газ Каспия" (Caspian Oil & Gas). На масштабной экспозиции Made in Russia будут представлены флагманские разработки и технологии в сфере топливно-энергетического комплекса от 21 отечественной компании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году площадь экспозиции Made in Russia составит 575 квадратных метров. На ней участники смогут познакомиться с разработками, получившими высокую оценку российских и международных нефтегазовых предприятий.
В частности, будет представлен комплекс услуг и продукции от производителя оборудования для нефтегазохимической отрасли с максимальной степенью локализации. Среди экспонентов также производитель высокоэффективного бурового и нефтегазового оборудования, разработчик и производитель микроэлектронных преобразователей избыточного давления и силы и многие другие.
Выставка "Нефть и Газ Каспия" будет открыта до 3 июня. Помимо презентаций в павильоне Made in Russia пройдут свыше 100 встреч представителей российских и зарубежных компаний в формате B2B и переговоры о потенциальном сотрудничестве.
Made in Russia - национальный бренд, направленный на повышение узнаваемости и расширение аудитории отечественных товаров, услуг, проектов и производителей как на внутреннем, так и на международном рынках. Именно под брендом Made in Russia на международная выставке Caspian Oil & Gas топовые российские компании представят свои технологии и разработки оборудования для нефтегазовой промышленности.