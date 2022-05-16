https://ria.ru/20220516/ratifikatsiya-1788788469.html

США намерены ратифицировать вступление Финляндии в НАТО до осени

США намерены ратифицировать вступление Финляндии в НАТО до осени - РИА Новости, 16.05.2022

США намерены ратифицировать вступление Финляндии в НАТО до осени

США намерены ратифицировать вступление Финляндии в НАТО до осени, заявил конгрессмен Митч Макконнелл на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:28

2022-05-16T13:28

2022-05-16T13:32

в мире

саули ниинисте

финляндия

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магдалена андерссон

йенс столтенберг

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая — РИА Новости. США намерены ратифицировать вступление Финляндии в НАТО до осени, заявил конгрессмен Митч Макконнелл на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки."Мы намерены стать первой страной, ратифицировавшей этот документ (заявку Финляндии в НАТО). Конечно, может случиться так, что одна из стран НАТО опередит нас в этом вопросе… Мы намерены сделать это как можно скорее и желательно до перерыва, который наступит осенью", - отметил Макконнелл, трансляцию брифинга вели финские СМИ.По его словам, "существует сильная двухпартийная поддержка" вступления Финляндии в НАТО. Он также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс его "всячески укрепляют".По разным оценкам, процесс ратификации заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО может занять до года.В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788650366.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/shvetsiya-1788683286.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220516/mid-1788764252.html

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в мире, саули ниинисте, финляндия, швеция, россия, нато, магдалена андерссон, йенс столтенберг