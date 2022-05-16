https://ria.ru/20220516/rassledovanie-1788910719.html

СК расследует гибель жителя Херсонской области после обстрела ВСУ

СК расследует гибель жителя Херсонской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.05.2022

СК расследует гибель жителя Херсонской области после обстрела ВСУ

Следственный комитет России установит обстоятельства гибели мирного жителя после обстрела украинскими военными Чернобаевки в Херсонской области, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T22:10

2022-05-16T22:10

2022-05-16T22:10

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

херсон

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства гибели мирного жителя после обстрела украинскими военными Чернобаевки в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале СК."Зафиксируют информацию о том, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины кассетными снарядами окраины Херсона погиб 84-летний житель поселка городского типа Чернобаевка... В рамках уголовного дела следователи Главного следственного управления СК России изучат все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще один мирный житель ранен. По данным ведомства, обстрел велся из системы залпового огня "Смерч".Кроме того, следователи установили круг лиц, причастных к преступлению. Все виновные будут привлечены к ответственности.

https://ria.ru/20220516/plany-1788908800.html

херсон

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, херсон