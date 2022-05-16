Рейтинг@Mail.ru
СК расследует гибель жителя Херсонской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/rassledovanie-1788910719.html
СК расследует гибель жителя Херсонской области после обстрела ВСУ
СК расследует гибель жителя Херсонской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.05.2022
СК расследует гибель жителя Херсонской области после обстрела ВСУ
Следственный комитет России установит обстоятельства гибели мирного жителя после обстрела украинскими военными Чернобаевки в Херсонской области, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T22:10
2022-05-16T22:10
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства гибели мирного жителя после обстрела украинскими военными Чернобаевки в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале СК."Зафиксируют информацию о том, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины кассетными снарядами окраины Херсона погиб 84-летний житель поселка городского типа Чернобаевка... В рамках уголовного дела следователи Главного следственного управления СК России изучат все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.Отмечается, что еще один мирный житель ранен. По данным ведомства, обстрел велся из системы залпового огня "Смерч".Кроме того, следователи установили круг лиц, причастных к преступлению. Все виновные будут привлечены к ответственности.
https://ria.ru/20220516/plany-1788908800.html
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, херсон
22:10 16.05.2022
 
СК расследует гибель жителя Херсонской области после обстрела ВСУ

СК установит обстоятельства гибели жителя Херсонской области после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства гибели мирного жителя после обстрела украинскими военными Чернобаевки в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале СК.
"Зафиксируют информацию о том, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины кассетными снарядами окраины Херсона погиб 84-летний житель поселка городского типа Чернобаевка... В рамках уголовного дела следователи Главного следственного управления СК России изучат все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще один мирный житель ранен. По данным ведомства, обстрел велся из системы залпового огня "Смерч".
Кроме того, следователи установили круг лиц, причастных к преступлению. Все виновные будут привлечены к ответственности.
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 21:50Специальная военная операция на Украине
СК изучит документы с планами киевского режима о нападении на ДНР и Россию
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала