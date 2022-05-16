https://ria.ru/20220516/pvo-1788747657.html

Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25

Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 - РИА Новости, 16.05.2022

Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25

Российские средства ПВО за ночь сбили два украинских штурмовика Су-25, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:41

2022-05-16T10:41

2022-05-16T10:50

специальная военная операция на украине

су-25

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили два украинских штурмовика Су-25, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины", - сообщил он.Также в районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

https://ria.ru/20220515/spetsoperatsiya-1788703789.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

су-25, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр