Рейтинг@Mail.ru
Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/pvo-1788747657.html
Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25
Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 - РИА Новости, 16.05.2022
Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25
Российские средства ПВО за ночь сбили два украинских штурмовика Су-25, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:41
2022-05-16T10:50
специальная военная операция на украине
су-25
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144947/47/1449474700_0:104:2201:1342_1920x0_80_0_0_1981bc96d2aa5050ad425b45a14ca704.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили два украинских штурмовика Су-25, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины", - сообщил он.Также в районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220515/spetsoperatsiya-1788703789.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144947/47/1449474700_136:0:2064:1446_1920x0_80_0_0_435de6a96ce71a762d39a1fc3498837c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
су-25, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:41 16.05.2022 (обновлено: 10:50 16.05.2022)
 
Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25

Минобороны: средства ПВО сбили два украинских Су-25 в Николаевской и Харьковской областях

© AFP 2022 / Genia SavilovШтурмовик Су-25 ВВС Украины
Штурмовик Су-25 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / Genia Savilov
Штурмовик Су-25 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили два украинских штурмовика Су-25, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины", - сообщил он.

Также в районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 для разминирования на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 21:14Специальная военная операция на Украине
День 81-й: обстрел Белгородской области, запрещенные мины в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеСу-25БезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала