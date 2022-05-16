10:41 16.05.2022 (обновлено: 10:50 16.05.2022)
Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25
Минобороны: средства ПВО сбили два украинских Су-25 в Николаевской и Харьковской областях
Штурмовик Су-25 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь сбили два украинских штурмовика Су-25, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины", - сообщил он.
Также в районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины", - сообщил он.
Также в районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".