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Российские ВКС поразили украинский командный пункт в Харьковской области

Российские ВКС поразили украинский командный пункт в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2022

Российские ВКС поразили украинский командный пункт в Харьковской области

Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:42

2022-05-16T10:42

2022-05-16T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

харьковская область

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики, а также Берестовое Луганской народной республики", - рассказал генерал.Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники".

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россия

харьковская область

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Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, харьковская область