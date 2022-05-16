10:42 16.05.2022 (обновлено: 10:48 16.05.2022)
Российские ВКС поразили украинский командный пункт в Харьковской области
Минобороны: российские ВКС поразили украинский командный пункт в Харьковской области
Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики, а также Берестовое Луганской народной республики", - рассказал генерал.
Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники".
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики, а также Берестовое Луганской народной республики", - рассказал генерал.
Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники".