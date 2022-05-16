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Российские ВКС поразили украинский командный пункт в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2022
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Российские ВКС поразили украинский командный пункт в Харьковской области
Российские ВКС поразили украинский командный пункт в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2022
Российские ВКС поразили украинский командный пункт в Харьковской области
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:42
2022-05-16T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
харьковская область
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики, а также Берестовое Луганской народной республики", - рассказал генерал.Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники".
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, харьковская область
10:42 16.05.2022 (обновлено: 10:48 16.05.2022)
 
Российские ВКС поразили украинский командный пункт в Харьковской области

Минобороны: российские ВКС поразили украинский командный пункт в Харьковской области

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила за сутки 360 националистов и вывела из строя 78 единиц военной техники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики, а также Берестовое Луганской народной республики", - рассказал генерал.

Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники".
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