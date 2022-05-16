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Благоустройство Калитниковского пруда в Москве завершат летом - РИА Новости, 16.05.2022
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Благоустройство Калитниковского пруда в Москве завершат летом
Благоустройство Калитниковского пруда в Москве завершат летом - РИА Новости, 16.05.2022
Благоустройство Калитниковского пруда в Москве завершат летом
Благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе в Центральном административном округе Москвы завершат летом, уже выполнено более 75% работ, сообщается... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:09
2022-05-16T14:14
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе в Центральном административном округе Москвы завершат летом, уже выполнено более 75% работ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Сообщается, что уже очищены от донных отложений водоем площадью 2,4 гектара и сделаны берегоукрепления. На данный момент городские службы выравнивают округлую форму дна и обустраивают водоупорный слой, чтобы предотвратить обмеление водоема. Выполнено более половины работ.В комплексе городского хозяйства рассказали, что планируется создание 4 зон биоплато общей площадью более 800 квадратных метров, где будут высажены ирис обыкновенный, ирис болотный и кубышка желтая, которые предотвратят "цветение" воды и послужат укрытием для рыб и местом для гнездования водоплавающих птиц. Также планируется благоустройство береговой линии и создание песчаного откоса протяженностью 130 метров для выхода водоплавающих птиц на берег.
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общество, цао, москва
14:09 16.05.2022 (обновлено: 14:14 16.05.2022)
 
Благоустройство Калитниковского пруда в Москве завершат летом

Благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе Москвы завершат летом

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыБлагоустройство сквера на юго-востоке Москвы
Благоустройство сквера на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Благоустройство сквера на юго-востоке Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе в Центральном административном округе Москвы завершат летом, уже выполнено более 75% работ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Летом завершим благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе ЦАО. Уже выполнено более 75% работ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уже очищены от донных отложений водоем площадью 2,4 гектара и сделаны берегоукрепления. На данный момент городские службы выравнивают округлую форму дна и обустраивают водоупорный слой, чтобы предотвратить обмеление водоема. Выполнено более половины работ.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что планируется создание 4 зон биоплато общей площадью более 800 квадратных метров, где будут высажены ирис обыкновенный, ирис болотный и кубышка желтая, которые предотвратят "цветение" воды и послужат укрытием для рыб и местом для гнездования водоплавающих птиц. Также планируется благоустройство береговой линии и создание песчаного откоса протяженностью 130 метров для выхода водоплавающих птиц на берег.
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