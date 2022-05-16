https://ria.ru/20220516/prud-1788797672.html

Благоустройство Калитниковского пруда в Москве завершат летом

Благоустройство Калитниковского пруда в Москве завершат летом - РИА Новости, 16.05.2022

Благоустройство Калитниковского пруда в Москве завершат летом

Благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе в Центральном административном округе Москвы завершат летом, уже выполнено более 75% работ, сообщается... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:09

2022-05-16T14:09

2022-05-16T14:14

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе в Центральном административном округе Москвы завершат летом, уже выполнено более 75% работ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Сообщается, что уже очищены от донных отложений водоем площадью 2,4 гектара и сделаны берегоукрепления. На данный момент городские службы выравнивают округлую форму дна и обустраивают водоупорный слой, чтобы предотвратить обмеление водоема. Выполнено более половины работ.В комплексе городского хозяйства рассказали, что планируется создание 4 зон биоплато общей площадью более 800 квадратных метров, где будут высажены ирис обыкновенный, ирис болотный и кубышка желтая, которые предотвратят "цветение" воды и послужат укрытием для рыб и местом для гнездования водоплавающих птиц. Также планируется благоустройство береговой линии и создание песчаного откоса протяженностью 130 метров для выхода водоплавающих птиц на берег.

https://ria.ru/20220513/blagoustroystvo-1788293110.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, цао, москва