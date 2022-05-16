https://ria.ru/20220516/prokuratora-1788879676.html

Дело о нападении на посла России в Польше передали в прокуратуру

Дело о нападении на посла России в Польше передали в прокуратуру - РИА Новости, 16.05.2022

Дело о нападении на посла России в Польше передали в прокуратуру

Полиция Варшавы передала в прокуратуру дело о нападении на посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая на мемориальном кладбище советских солдат, сообщает... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:42

2022-05-16T18:42

2022-05-16T18:42

в мире

польша

варшава

россия

мид польши

день победы

сергей андреев (дипломат)

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ВАРШАВА, 16 мая – РИА Новости. Полиция Варшавы передала в прокуратуру дело о нападении на посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая на мемориальном кладбище советских солдат, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на официального представителя Главной комендатуры столичной полиции Сильвестра Марчака.В понедельник, 9 мая, Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на кладбище агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения. В российском МИД заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы."Комплект документов был передан в окружную прокуратуру Варшавы для принятия дальнейших решений", - цитирует RMF FM Марчака.При этом полиция Варшавы не выявила нарушений в действиях своих сотрудников во время нападения на посла России. "По факту инцидента 9 мая был проведен юридический анализ. Никаких дисциплинарных расследований не проводится", - сказал Марчак.Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау назвал нападение на посла Андреева инцидентом, "достойным сожаления". Вице-премьер правительства Польши, министр государственных активов Яцек Сасин также негативно отнесся к произошедшему. Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире Польского телевидения указывал, что официальная Варшава хочет закрыть тему нападения на Андреева выражением сожаления.Следственный комитет России заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности. После нападения на Андреева в Варшаве красной краской облили табличку польского посольства в Москве. В посольстве Польши в Москве в разговоре с РИА Новости назвали инцидент "хулиганским поведением" и отказались комментировать произошедшее.

https://ria.ru/20220513/polsha-1788395167.html

https://ria.ru/20220509/polsha-1787655886.html

польша

варшава

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в мире, польша, варшава, россия, мид польши, день победы, сергей андреев (дипломат)