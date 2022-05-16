12:04 16.05.2022 (обновлено: 12:09 16.05.2022)
Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат
Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат в минувшие выходные
© Кинокомпания Большое Кино (2021)Кадр из фильма "Артек. Большое путешествие"
© Кинокомпания Большое Кино (2021)
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат, собрав 23 643 745 рублей за минувшие выходные. Такие данные представлены на сайте Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
"Артек. Большое путешествие" — российский комедийный фильм Карена Захарова и Армена Ананикяна, вышедший в прокат 28 апреля 2022 года. В главной роли — Михаил Галустян.
В центре сюжета — четыре подростка, которые никак не могут найти общий язык с родителями. Они прилетают на отдых в детский лагерь. Волшебное Дерево желаний переносит ребят во времени на 30 лет назад – в 1988 год. Там они встречаются со своими отцами и матерями, которые тогда тоже отдыхали в "Артеке". Им вместе предстоит найти дорогу в наше время и наладить отношения.
На второй строчке — боевик "Флешбэк" с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи. Первый сыграл профессионального киллера, провалившего последнее дело из-за своих моральных принципов. Он отказался убивать ребенка. Теперь ему приходится разбираться как с ФБР, так и с криминальным лидером. Лента заработала за выходные 22 989 001 рублей.
© Welle Entertainment, 2022Кадр фильма "Флешбэк"
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Кадр фильма "Флешбэк"
© Welle Entertainment, 2022
© Welle Entertainment, 2022Кадр фильма "Флешбэк"
2 из 5
Кадр фильма "Флешбэк"
© Welle Entertainment, 2022
© LEGIO FELIX (2022)Кадр из фильма "Ботан и супербаба"
3 из 5
Кадр из фильма "Ботан и супербаба"
© LEGIO FELIX (2022)
© LEGIO FELIX (2022)
Эпизод из фильма "Ботан и супербаба"
4 из 5
Эпизод из фильма "Ботан и супербаба"
© LEGIO FELIX (2022)
© LEGIO FELIX (2022)
Фрагмент из фильма "Ботан и супербаба"
5 из 5
Фрагмент из фильма "Ботан и супербаба"
© LEGIO FELIX (2022)
1 из 5
Кадр фильма "Флешбэк"
© Welle Entertainment, 2022
2 из 5
Кадр фильма "Флешбэк"
© Welle Entertainment, 2022
3 из 5
Кадр из фильма "Ботан и супербаба"
© LEGIO FELIX (2022)
4 из 5
Эпизод из фильма "Ботан и супербаба"
© LEGIO FELIX (2022)
5 из 5
Фрагмент из фильма "Ботан и супербаба"
© LEGIO FELIX (2022)
Фантастическая комедия "Ботан и супербаба", которая собрала 16 725 934 рублей, замыкает тройку лидеров. В ленте рассказывается о стеснительном парне-ботанике Иване. Он ученый из "Сколково". В школе все называли его Калом, сокращенно от фамилии Калинин. Ради встречи выпускников он крадет девушку-андроида из научного центра и приделывает к ее кибертелу лицо первой красавицы школы. На все это он идет, чтобы выдать робота за свою жену. Иван думает, что успех у одноклассников теперь обеспечен, но андроид оказался спецразработкой для ведения боевых действий.