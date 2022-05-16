https://ria.ru/20220516/prokat-1788746172.html

Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат

Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат - РИА Новости, 16.05.2022

Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат

Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат, собрав 23 643 745 рублей за минувшие выходные. Такие данные представлены на сайте Единой... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:04

2022-05-16T12:04

2022-05-16T12:09

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат, собрав 23 643 745 рублей за минувшие выходные. Такие данные представлены на сайте Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. "Артек. Большое путешествие" — российский комедийный фильм Карена Захарова и Армена Ананикяна, вышедший в прокат 28 апреля 2022 года. В главной роли — Михаил Галустян. В центре сюжета — четыре подростка, которые никак не могут найти общий язык с родителями. Они прилетают на отдых в детский лагерь. Волшебное Дерево желаний переносит ребят во времени на 30 лет назад – в 1988 год. Там они встречаются со своими отцами и матерями, которые тогда тоже отдыхали в "Артеке". Им вместе предстоит найти дорогу в наше время и наладить отношения.На второй строчке — боевик "Флешбэк" с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи. Первый сыграл профессионального киллера, провалившего последнее дело из-за своих моральных принципов. Он отказался убивать ребенка. Теперь ему приходится разбираться как с ФБР, так и с криминальным лидером. Лента заработала за выходные 22 989 001 рублей. Фантастическая комедия "Ботан и супербаба", которая собрала 16 725 934 рублей, замыкает тройку лидеров. В ленте рассказывается о стеснительном парне-ботанике Иване. Он ученый из "Сколково". В школе все называли его Калом, сокращенно от фамилии Калинин. Ради встречи выпускников он крадет девушку-андроида из научного центра и приделывает к ее кибертелу лицо первой красавицы школы. На все это он идет, чтобы выдать робота за свою жену. Иван думает, что успех у одноклассников теперь обеспечен, но андроид оказался спецразработкой для ведения боевых действий.

https://ria.ru/20220512/manyunya-1788178228.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил галустян, артек, сколково, кино и сериалы, что посмотреть