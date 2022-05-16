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Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат - РИА Новости, 16.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220516/prokat-1788746172.html
Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат
Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат - РИА Новости, 16.05.2022
Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат
Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат, собрав 23 643 745 рублей за минувшие выходные. Такие данные представлены на сайте Единой... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:04
2022-05-16T12:09
культура
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сколково
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат, собрав 23 643 745 рублей за минувшие выходные. Такие данные представлены на сайте Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. "Артек. Большое путешествие" — российский комедийный фильм Карена Захарова и Армена Ананикяна, вышедший в прокат 28 апреля 2022 года. В главной роли — Михаил Галустян. В центре сюжета — четыре подростка, которые никак не могут найти общий язык с родителями. Они прилетают на отдых в детский лагерь. Волшебное Дерево желаний переносит ребят во времени на 30 лет назад – в 1988 год. Там они встречаются со своими отцами и матерями, которые тогда тоже отдыхали в "Артеке". Им вместе предстоит найти дорогу в наше время и наладить отношения.На второй строчке — боевик "Флешбэк" с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи. Первый сыграл профессионального киллера, провалившего последнее дело из-за своих моральных принципов. Он отказался убивать ребенка. Теперь ему приходится разбираться как с ФБР, так и с криминальным лидером. Лента заработала за выходные 22 989 001 рублей. Фантастическая комедия "Ботан и супербаба", которая собрала 16 725 934 рублей, замыкает тройку лидеров. В ленте рассказывается о стеснительном парне-ботанике Иване. Он ученый из "Сколково". В школе все называли его Калом, сокращенно от фамилии Калинин. Ради встречи выпускников он крадет девушку-андроида из научного центра и приделывает к ее кибертелу лицо первой красавицы школы. На все это он идет, чтобы выдать робота за свою жену. Иван думает, что успех у одноклассников теперь обеспечен, но андроид оказался спецразработкой для ведения боевых действий.
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новости культуры, михаил галустян, артек, сколково, кино и сериалы, что посмотреть
12:04 16.05.2022 (обновлено: 12:09 16.05.2022)
 
Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат

Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат в минувшие выходные

© Кинокомпания Большое Кино (2021)Кадр из фильма "Артек. Большое путешествие"
Кадр из фильма Артек. Большое путешествие
© Кинокомпания Большое Кино (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комедия "Артек. Большое путешествие" возглавила российский прокат, собрав 23 643 745 рублей за минувшие выходные. Такие данные представлены на сайте Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
"Артек. Большое путешествие" — российский комедийный фильм Карена Захарова и Армена Ананикяна, вышедший в прокат 28 апреля 2022 года. В главной роли — Михаил Галустян.
В центре сюжета — четыре подростка, которые никак не могут найти общий язык с родителями. Они прилетают на отдых в детский лагерь. Волшебное Дерево желаний переносит ребят во времени на 30 лет назад – в 1988 год. Там они встречаются со своими отцами и матерями, которые тогда тоже отдыхали в "Артеке". Им вместе предстоит найти дорогу в наше время и наладить отношения.
На второй строчке — боевик "Флешбэк" с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи. Первый сыграл профессионального киллера, провалившего последнее дело из-за своих моральных принципов. Он отказался убивать ребенка. Теперь ему приходится разбираться как с ФБР, так и с криминальным лидером. Лента заработала за выходные 22 989 001 рублей.
© Welle Entertainment, 2022Кадр фильма "Флешбэк"
Кадр фильма Флешбэк
1 из 5
Кадр фильма "Флешбэк"
© Welle Entertainment, 2022
© Welle Entertainment, 2022Кадр фильма "Флешбэк"
Кадр фильма Флешбэк
2 из 5
Кадр фильма "Флешбэк"
© Welle Entertainment, 2022
© LEGIO FELIX (2022)Кадр из фильма "Ботан и супербаба"
Кадр из фильма Ботан и супербаба
3 из 5
Кадр из фильма "Ботан и супербаба"
© LEGIO FELIX (2022)
© LEGIO FELIX (2022)

Эпизод из фильма "Ботан и супербаба"

Кадр из фильма Ботан и супербаба
4 из 5

Эпизод из фильма "Ботан и супербаба"

© LEGIO FELIX (2022)
© LEGIO FELIX (2022)

Фрагмент из фильма "Ботан и супербаба"

Кадр из фильма Ботан и супербаба
5 из 5

Фрагмент из фильма "Ботан и супербаба"

© LEGIO FELIX (2022)
1 из 5
Кадр фильма "Флешбэк"
© Welle Entertainment, 2022
2 из 5
Кадр фильма "Флешбэк"
© Welle Entertainment, 2022
3 из 5
Кадр из фильма "Ботан и супербаба"
© LEGIO FELIX (2022)
4 из 5

Эпизод из фильма "Ботан и супербаба"

© LEGIO FELIX (2022)
5 из 5

Фрагмент из фильма "Ботан и супербаба"

© LEGIO FELIX (2022)
Фантастическая комедия "Ботан и супербаба", которая собрала 16 725 934 рублей, замыкает тройку лидеров. В ленте рассказывается о стеснительном парне-ботанике Иване. Он ученый из "Сколково". В школе все называли его Калом, сокращенно от фамилии Калинин. Ради встречи выпускников он крадет девушку-андроида из научного центра и приделывает к ее кибертелу лицо первой красавицы школы. На все это он идет, чтобы выдать робота за свою жену. Иван думает, что успех у одноклассников теперь обеспечен, но андроид оказался спецразработкой для ведения боевых действий.
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КультураНовости культурыМихаил ГалустянАртекСколковоКино и сериалычто посмотреть
 
 
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