https://ria.ru/20220516/proizvodstvo-1788834181.html

Минпромторг ожидает начала производства автомобилей "Москвич" в этом году

Минпромторг ожидает начала производства автомобилей "Москвич" в этом году - РИА Новости, 16.05.2022

Минпромторг ожидает начала производства автомобилей "Москвич" в этом году

Минпромторг РФ ожидает, что производство автомобилей "Москвич" на бывшем заводе Renault в столице начнется уже в этом году, заявил директор департамента... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:01

2022-05-16T16:01

2022-05-16T16:18

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

авто

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

москва

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МОСКВА, 16 мая -РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает, что производство автомобилей "Москвич" на бывшем заводе Renault в столице начнется уже в этом году, заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак."Я считаю, что это прекрасная новость. Правительство Москвы взяло в свои руки управление бывшим автозаводом "Рено Россия". Автозавод теперь будет называться московский автомобильный завод "Москвич". Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представит нам свои планы по развитию такого производства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя проект нового автомобиля."Мы ожидаем запуск производства в этом году", - добавил Пак.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг.Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.

https://ria.ru/20220516/renault-1788830364.html

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, авто, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", москва