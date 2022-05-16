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Прибыль АПК Липецкой области в 2021 году выросла на 23,8 млрд рублей
Прибыль АПК Липецкой области в 2021 году выросла на 23,8 млрд рублей - РИА Новости, 16.05.2022
Прибыль АПК Липецкой области в 2021 году выросла на 23,8 млрд рублей
Аграрии Липецкой области подвели финансовые итоги 2021 года, прибыль всех предприятий АПК составила 67 миллиардов рублей, превысив финансовые достижения 2020... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:32
2022-05-16T16:32
2022-05-16T16:32
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Аграрии Липецкой области подвели финансовые итоги 2021 года, прибыль всех предприятий АПК составила 67 миллиардов рублей, превысив финансовые достижения 2020 года на 23,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что большая часть заработанных денег приходится на сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на выращивании скота, птицы, зерна, овощей - 49,3 миллиарда рублей, что на 16 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. Предприятия пищевой переработки повысили свою прибыль в 2021 году на 7,7 миллиардов рублей до 17,7 миллиардов. Рентабельность производства предприятий всего агропромышленного комплекса составила 22,3% увеличившись на 1,6% по сравнению с 2020 годом.В федеральный и областной бюджеты в 2021 году липецкие сельхозпроизводители перечислили почти 33 миллиарда рублей в виде налогов."Чтобы соответствовать вызовам времени, нам сейчас важно обеспечить высокотехнологичный уровень развития сельского хозяйства, повысить качество производимых продуктов питания", – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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липецкая область, игорь артамонов, экономика
ЛИПЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Аграрии Липецкой области подвели финансовые итоги 2021 года, прибыль всех предприятий АПК составила 67 миллиардов рублей, превысив финансовые достижения 2020 года на 23,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона уточнил, что большая часть заработанных денег приходится на сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на выращивании скота, птицы, зерна, овощей - 49,3 миллиарда рублей, что на 16 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. Предприятия пищевой переработки повысили свою прибыль в 2021 году на 7,7 миллиардов рублей до 17,7 миллиардов. Рентабельность производства предприятий всего агропромышленного комплекса составила 22,3% увеличившись на 1,6% по сравнению с 2020 годом.
В федеральный и областной бюджеты в 2021 году липецкие сельхозпроизводители перечислили почти 33 миллиарда рублей в виде налогов.
"Чтобы соответствовать вызовам времени, нам сейчас важно обеспечить высокотехнологичный уровень развития сельского хозяйства, повысить качество производимых продуктов питания", – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов
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