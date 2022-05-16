https://ria.ru/20220516/pozhary-1788724529.html

В России за сутки зарегистрировали 240 природных пожаров

В России за сутки зарегистрировали 240 природных пожаров - РИА Новости, 16.05.2022

В России за сутки зарегистрировали 240 природных пожаров

В России за сутки зарегистрировано 240 природных пожаров, более 330 - от палов травы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T07:42

2022-05-16T07:42

2022-05-16T07:42

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745149597_0:160:3357:2048_1920x0_80_0_0_6512b814d6d1f54f3b050c0aeb4ffac3.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 240 природных пожаров, более 330 - от палов травы, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что за сутки авиация МЧС России привлекалась для тушения природных пожаров в Кетовском и Юргамышском районах Курганской области, в Братском районе Иркутской области, в Таштагольском районе Кемеровской области и Тогучинском районе Новосибирской области, в городе Черногорск Республики Хакасия.Добавляется, что всего к тушению лесных пожаров привлечено более 5,9 тысячи человек, 1160 единиц техники и 28 воздушных судов.

https://ria.ru/20220516/dozhdi-1788721471.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия