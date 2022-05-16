В России за сутки зарегистрировали 240 природных пожаров
В России за сутки зарегистрировали 240 ландшафтных пожаров
Пожар. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 240 природных пожаров, более 330 - от палов травы, сообщает пресс-служба МЧС России.
"На территории РФ за сутки зарегистрированы 662 термические точки, из них подтверждены 604 (240 – природные (ландшафтные) пожары, 332 – палы растительности, 22 – сжигание отходов, 10 – техногенные пожары). Термические точки, представляющие угрозу населенным пунктам и объектам экономики, не зафиксированы. Действует 129 очагов лесных пожаров на площади 19 657,2 гектара, из них 50 очагов лесных пожаров на площади 7 164,5 гектара – локализованы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки авиация МЧС России привлекалась для тушения природных пожаров в Кетовском и Юргамышском районах Курганской области, в Братском районе Иркутской области, в Таштагольском районе Кемеровской области и Тогучинском районе Новосибирской области, в городе Черногорск Республики Хакасия.
Добавляется, что всего к тушению лесных пожаров привлечено более 5,9 тысячи человек, 1160 единиц техники и 28 воздушных судов.