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В России за сутки зарегистрировали 240 природных пожаров - РИА Новости, 16.05.2022
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В России за сутки зарегистрировали 240 природных пожаров
В России за сутки зарегистрировали 240 природных пожаров - РИА Новости, 16.05.2022
В России за сутки зарегистрировали 240 природных пожаров
В России за сутки зарегистрировано 240 природных пожаров, более 330 - от палов травы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T07:42
2022-05-16T07:42
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 240 природных пожаров, более 330 - от палов травы, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что за сутки авиация МЧС России привлекалась для тушения природных пожаров в Кетовском и Юргамышском районах Курганской области, в Братском районе Иркутской области, в Таштагольском районе Кемеровской области и Тогучинском районе Новосибирской области, в городе Черногорск Республики Хакасия.Добавляется, что всего к тушению лесных пожаров привлечено более 5,9 тысячи человек, 1160 единиц техники и 28 воздушных судов.
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происшествия, россия
07:42 16.05.2022
 
В России за сутки зарегистрировали 240 природных пожаров

В России за сутки зарегистрировали 240 ландшафтных пожаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России за сутки зарегистрировано 240 природных пожаров, более 330 - от палов травы, сообщает пресс-служба МЧС России.
"На территории РФ за сутки зарегистрированы 662 термические точки, из них подтверждены 604 (240 – природные (ландшафтные) пожары, 332 – палы растительности, 22 – сжигание отходов, 10 – техногенные пожары). Термические точки, представляющие угрозу населенным пунктам и объектам экономики, не зафиксированы. Действует 129 очагов лесных пожаров на площади 19 657,2 гектара, из них 50 очагов лесных пожаров на площади 7 164,5 гектара – локализованы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки авиация МЧС России привлекалась для тушения природных пожаров в Кетовском и Юргамышском районах Курганской области, в Братском районе Иркутской области, в Таштагольском районе Кемеровской области и Тогучинском районе Новосибирской области, в городе Черногорск Республики Хакасия.
Добавляется, что всего к тушению лесных пожаров привлечено более 5,9 тысячи человек, 1160 единиц техники и 28 воздушных судов.
Уссурийская тайга - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
05:54
Дожди снизили пожарную опасность почти на всей территории Приморья
 
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