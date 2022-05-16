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К тушению природного пожара в Иркутской области привлекли вертолет - РИА Новости, 16.05.2022
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К тушению природного пожара в Иркутской области привлекли вертолет
К тушению природного пожара в Иркутской области привлекли вертолет - РИА Новости, 16.05.2022
К тушению природного пожара в Иркутской области привлекли вертолет
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению природного пожара в Усть-Удинском районе Иркутской области, где складывается наиболее сложная ситуация, этим же бортом на... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:54
2022-05-16T16:54
происшествия
усть-удинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению природного пожара в Усть-Удинском районе Иркутской области, где складывается наиболее сложная ситуация, этим же бортом на место ЧП доставлены дознаватели для выявления виновных в пожаре, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На тушении природного пожара в Усть-Удинском районе задействован вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что этим же вертолетом для проведения проверки по факту пожара и установления виновных лиц на место ЧП доставлены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.
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усть-удинский район
россия
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происшествия, усть-удинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
16:54 16.05.2022
 
К тушению природного пожара в Иркутской области привлекли вертолет

К тушению природного пожара в Иркутской области привлекли вертолет Ми-8

© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанкПожарный вертолет
Пожарный вертолет - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Школьников
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Пожарный вертолет. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению природного пожара в Усть-Удинском районе Иркутской области, где складывается наиболее сложная ситуация, этим же бортом на место ЧП доставлены дознаватели для выявления виновных в пожаре, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На тушении природного пожара в Усть-Удинском районе задействован вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что этим же вертолетом для проведения проверки по факту пожара и установления виновных лиц на место ЧП доставлены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.
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ПроисшествияУсть-Удинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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