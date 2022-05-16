https://ria.ru/20220516/pozhar-1788848915.html

К тушению природного пожара в Иркутской области привлекли вертолет

К тушению природного пожара в Иркутской области привлекли вертолет - РИА Новости, 16.05.2022

К тушению природного пожара в Иркутской области привлекли вертолет

Вертолет Ми-8 привлекли к тушению природного пожара в Усть-Удинском районе Иркутской области, где складывается наиболее сложная ситуация, этим же бортом на... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:54

2022-05-16T16:54

2022-05-16T16:54

происшествия

усть-удинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению природного пожара в Усть-Удинском районе Иркутской области, где складывается наиболее сложная ситуация, этим же бортом на место ЧП доставлены дознаватели для выявления виновных в пожаре, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На тушении природного пожара в Усть-Удинском районе задействован вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что этим же вертолетом для проведения проверки по факту пожара и установления виновных лиц на место ЧП доставлены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

https://ria.ru/20220516/pozhar-1788848209.html

усть-удинский район

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, усть-удинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш