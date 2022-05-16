https://ria.ru/20220516/pozhar-1788848209.html

В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек

В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек - РИА Новости, 16.05.2022

В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек

Тридцать дачных построек и 60 неэксплуатируемых сооружений повреждено, по уточненным данным, в результате пожара на территории СНТ в Братском районе Иркутской... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:50

2022-05-16T16:50

2022-05-16T16:50

происшествия

братск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тридцать дачных построек и 60 неэксплуатируемых сооружений повреждено, по уточненным данным, в результате пожара на территории СНТ в Братском районе Иркутской области, огонь удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало о 30 загоревшихся дачных строениях и хозяйственных постройках на площади 1,5 гектара в СНТ "Металлист", которое находится в 40 километрах от Братска."По состоянию на 16.15 мск пожар локализован, огнем повреждены 30 строений и 60 неэксплуатируемых построек", - сказал собеседник агентства.По информации регионального главка МЧС, всего на территории садоводства 1,2 тысячи дачных участков.

https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726173.html

https://ria.ru/20220515/pozhar-1788647308.html

братск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, братск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)