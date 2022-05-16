Рейтинг@Mail.ru
В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/pozhar-1788848209.html
В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек
В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек - РИА Новости, 16.05.2022
В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек
Тридцать дачных построек и 60 неэксплуатируемых сооружений повреждено, по уточненным данным, в результате пожара на территории СНТ в Братском районе Иркутской... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:50
2022-05-16T16:50
происшествия
братск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788070036_0:187:3111:1937_1920x0_80_0_0_a96d5549031655706649e10a2b63b733.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тридцать дачных построек и 60 неэксплуатируемых сооружений повреждено, по уточненным данным, в результате пожара на территории СНТ в Братском районе Иркутской области, огонь удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало о 30 загоревшихся дачных строениях и хозяйственных постройках на площади 1,5 гектара в СНТ "Металлист", которое находится в 40 километрах от Братска."По состоянию на 16.15 мск пожар локализован, огнем повреждены 30 строений и 60 неэксплуатируемых построек", - сказал собеседник агентства.По информации регионального главка МЧС, всего на территории садоводства 1,2 тысячи дачных участков.
https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726173.html
https://ria.ru/20220515/pozhar-1788647308.html
братск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788070036_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0d136811d6ad3d074c9d8f2b43b7bb61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, братск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:50 16.05.2022
 
В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек

В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся дачных построек

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСгоревший дом
Сгоревший дом - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Сгоревший дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тридцать дачных построек и 60 неэксплуатируемых сооружений повреждено, по уточненным данным, в результате пожара на территории СНТ в Братском районе Иркутской области, огонь удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о 30 загоревшихся дачных строениях и хозяйственных постройках на площади 1,5 гектара в СНТ "Металлист", которое находится в 40 километрах от Братска.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
08:05
В Иркутской области тушат 23 лесных пожара
"По состоянию на 16.15 мск пожар локализован, огнем повреждены 30 строений и 60 неэксплуатируемых построек", - сказал собеседник агентства.
По информации регионального главка МЧС, всего на территории садоводства 1,2 тысячи дачных участков.
Кадры тушения пожара в районе Телецкого озера на Алтае - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 12:39Туризм
Пожар в районе Телецкого озера в Горном Алтае локализовали
 
ПроисшествияБратскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала