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В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек
В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек - РИА Новости, 16.05.2022
В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек
Тридцать дачных построек и 60 неэксплуатируемых сооружений повреждено, по уточненным данным, в результате пожара на территории СНТ в Братском районе Иркутской... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:50
2022-05-16T16:50
2022-05-16T16:50
происшествия
братск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тридцать дачных построек и 60 неэксплуатируемых сооружений повреждено, по уточненным данным, в результате пожара на территории СНТ в Братском районе Иркутской области, огонь удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее ведомство сообщало о 30 загоревшихся дачных строениях и хозяйственных постройках на площади 1,5 гектара в СНТ "Металлист", которое находится в 40 километрах от Братска."По состоянию на 16.15 мск пожар локализован, огнем повреждены 30 строений и 60 неэксплуатируемых построек", - сказал собеседник агентства.По информации регионального главка МЧС, всего на территории садоводства 1,2 тысячи дачных участков.
https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726173.html
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братск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся построек
В СНТ в Иркутской области выросло число загоревшихся дачных построек