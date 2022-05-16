https://ria.ru/20220516/pozhar-1788803459.html

В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек

В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек - РИА Новости, 16.05.2022

В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек

Тридцать дачных строений загорелись в садовом товариществе в Братском районе Иркутской области, площадь пожара составляет порядка 1,5 гектара, сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:27

2022-05-16T14:27

2022-05-16T14:27

происшествия

братск

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тридцать дачных строений загорелись в садовом товариществе в Братском районе Иркутской области, площадь пожара составляет порядка 1,5 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В СНТ "Металлист" произошло возгорание 30 дачных строений и хозяйственных построек на площади 1,5 гектара", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что СНТ находится в 40 километрах от Братска. К тушению пожара привлечены 29 человек и семь единиц техники.

https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726173.html

братск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, братск