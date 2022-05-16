https://ria.ru/20220516/pozhar-1788803459.html
В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек
В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек - РИА Новости, 16.05.2022
В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек
Тридцать дачных строений загорелись в садовом товариществе в Братском районе Иркутской области, площадь пожара составляет порядка 1,5 гектара, сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:27
2022-05-16T14:27
2022-05-16T14:27
происшествия
братск
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тридцать дачных строений загорелись в садовом товариществе в Братском районе Иркутской области, площадь пожара составляет порядка 1,5 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В СНТ "Металлист" произошло возгорание 30 дачных строений и хозяйственных построек на площади 1,5 гектара", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что СНТ находится в 40 километрах от Братска. К тушению пожара привлечены 29 человек и семь единиц техники.
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братск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск
В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек
В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек на площади 1,5 гектара
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тридцать дачных строений загорелись в садовом товариществе в Братском районе Иркутской области, площадь пожара составляет порядка 1,5 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В СНТ "Металлист" произошло возгорание 30 дачных строений и хозяйственных построек на площади 1,5 гектара", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что СНТ находится в 40 километрах от Братска
. К тушению пожара привлечены 29 человек и семь единиц техники.