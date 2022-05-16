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В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек - РИА Новости, 16.05.2022
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В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек
В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек - РИА Новости, 16.05.2022
В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек
Тридцать дачных строений загорелись в садовом товариществе в Братском районе Иркутской области, площадь пожара составляет порядка 1,5 гектара, сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:27
2022-05-16T14:27
происшествия
братск
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тридцать дачных строений загорелись в садовом товариществе в Братском районе Иркутской области, площадь пожара составляет порядка 1,5 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В СНТ "Металлист" произошло возгорание 30 дачных строений и хозяйственных построек на площади 1,5 гектара", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что СНТ находится в 40 километрах от Братска. К тушению пожара привлечены 29 человек и семь единиц техники.
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происшествия, братск
14:27 16.05.2022
 
В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек

В СНТ в Иркутской области загорелись 30 построек на площади 1,5 гектара

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края
Вид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Вид на сгоревшие дома в городе Уяре Красноярского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тридцать дачных строений загорелись в садовом товариществе в Братском районе Иркутской области, площадь пожара составляет порядка 1,5 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В СНТ "Металлист" произошло возгорание 30 дачных строений и хозяйственных построек на площади 1,5 гектара", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что СНТ находится в 40 километрах от Братска. К тушению пожара привлечены 29 человек и семь единиц техники.
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