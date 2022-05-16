https://ria.ru/20220516/pozhar-1788727586.html
В Красноярском крае тушат более 30 лесных пожаров
В Красноярском крае тушат более 30 лесных пожаров - РИА Новости, 16.05.2022
В Красноярском крае тушат более 30 лесных пожаров
Огнеборцы тушат в Красноярском крае более 30 лесных пожаров на площади более 12,5 тысячи гектаров, из них пять локализованы, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:22
2022-05-16T08:22
2022-05-16T08:24
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 16 мая – РИА Новости. Огнеборцы тушат в Красноярском крае более 30 лесных пожаров на площади более 12,5 тысячи гектаров, из них пять локализованы, сообщает пресс-служба главы региона.За сутки в крае потушено 30 лесных пожаров на площади более 2,6 тысячи гектаров."По последним данным, в крае действует 31 лесной пожар на площади 12 578,5 гектара. За сутки... локализовано пять пожаров на общей площади 3551,5 гектара", - говорится в сообщении.На тушение привлекалось 1489 человек, 224 единицы техники.По данным пресс-службы, губернатор поручил главам территорий усилить работу с арендаторами лесных участков, членами дачных кооперативов и СНТ. Он отметил, что все виновные в появлении пожаров должны быть найдены и привлечены к ответственности. Также он подчеркнул, что на местах в превентивных мерах в борьбе с пожарами необходимо провести окашивание и опашку, закупить дополнительный инвентарь, патрулировать территории с помощью волонтеров и обеспечить быструю локализацию возникающих пожаров.
https://ria.ru/20220515/pozhar-1788647308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярский край
08:22 16.05.2022 (обновлено: 08:24 16.05.2022)
В Красноярском крае тушат более 30 лесных пожаров
В Красноярском крае тушат более 30 лесных пожаров на площади более 12,5 тысячи гектаров
КРАСНОЯРСК, 16 мая – РИА Новости.
Огнеборцы тушат в Красноярском крае более 30 лесных пожаров на площади более 12,5 тысячи гектаров, из них пять локализованы, сообщает
пресс-служба главы региона.
За сутки в крае потушено 30 лесных пожаров на площади более 2,6 тысячи гектаров.
"По последним данным, в крае действует 31 лесной пожар на площади 12 578,5 гектара. За сутки... локализовано пять пожаров на общей площади 3551,5 гектара", - говорится в сообщении.
На тушение привлекалось 1489 человек, 224 единицы техники.
По данным пресс-службы, губернатор поручил главам территорий усилить работу с арендаторами лесных участков, членами дачных кооперативов и СНТ. Он отметил, что все виновные в появлении пожаров должны быть найдены и привлечены к ответственности. Также он подчеркнул, что на местах в превентивных мерах в борьбе с пожарами необходимо провести окашивание и опашку, закупить дополнительный инвентарь, патрулировать территории с помощью волонтеров и обеспечить быструю локализацию возникающих пожаров.