https://ria.ru/20220516/pozhar-1788727586.html

В Красноярском крае тушат более 30 лесных пожаров

В Красноярском крае тушат более 30 лесных пожаров - РИА Новости, 16.05.2022

В Красноярском крае тушат более 30 лесных пожаров

Огнеборцы тушат в Красноярском крае более 30 лесных пожаров на площади более 12,5 тысячи гектаров, из них пять локализованы, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:22

2022-05-16T08:22

2022-05-16T08:24

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 16 мая – РИА Новости. Огнеборцы тушат в Красноярском крае более 30 лесных пожаров на площади более 12,5 тысячи гектаров, из них пять локализованы, сообщает пресс-служба главы региона.За сутки в крае потушено 30 лесных пожаров на площади более 2,6 тысячи гектаров."По последним данным, в крае действует 31 лесной пожар на площади 12 578,5 гектара. За сутки... локализовано пять пожаров на общей площади 3551,5 гектара", - говорится в сообщении.На тушение привлекалось 1489 человек, 224 единицы техники.По данным пресс-службы, губернатор поручил главам территорий усилить работу с арендаторами лесных участков, членами дачных кооперативов и СНТ. Он отметил, что все виновные в появлении пожаров должны быть найдены и привлечены к ответственности. Также он подчеркнул, что на местах в превентивных мерах в борьбе с пожарами необходимо провести окашивание и опашку, закупить дополнительный инвентарь, патрулировать территории с помощью волонтеров и обеспечить быструю локализацию возникающих пожаров.

https://ria.ru/20220515/pozhar-1788647308.html

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красноярский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край