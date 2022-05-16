https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726173.html

В Иркутской области тушат 23 лесных пожара

В Иркутской области тушат 23 лесных пожара - РИА Новости, 16.05.2022

В Иркутской области тушат 23 лесных пожара

Двадцать три лесных пожара на площади более 2 тысяч гектаров тушат в Иркутской области, девять из них локализованы, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:05

2022-05-16T08:05

2022-05-16T08:05

происшествия

игорь кобзев

иркутская область

зима

тайшетский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787947320_0:49:955:586_1920x0_80_0_0_25d9eac43e4872fc689704aa222ec4f4.jpg

ИРКУТСК, 16 мая – РИА Новости. Двадцать три лесных пожара на площади более 2 тысяч гектаров тушат в Иркутской области, девять из них локализованы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.За сутки в Приангарье потушено 14 лесных пожаров на площади более 2,5 тысячи гектаров. Ночью от лесного пожара спасли деревню Хотхор Заларинского района. Огонь подходил вплотную к постройкам. К тушению привлекли пожарный поезд из Зимы. В Тайшетском районе ночью один из лесных пожаров подошёл близко к посёлку Тамтачет. Угроза перехода огня также была снята. Сложная ситуация складывалась в Усольском районе, где к тушению пожара привлекался вертолет Ми-8."Локализовано шесть вновь зарегистрированных возгорания на общей площади 227 гектаров. Также в локализованном состоянии на утро 16 мая перешло три ранее обнаруженных пожара на общей площади 710 гектаров. В процессе локализации – 14 лесных пожаров общей площадью 1087,5 гектара", - говорится в сообщении.В тушении всех лесных пожаров 15 мая было задействовано более 900 человек и 288 единиц наземной техники.Также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что наиболее сложная ситуация складывается в Усть-Удинском районе. В течение ночи там проводились опашка пожара, чтобы не допустить огонь до населенных пунктов Аносово и Аталанка. На место планируется направить вертолёт Ми-8 МЧС России. Он будет производить сливы воды.На территории Иркутской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20220515/pozhar-1788647308.html

https://ria.ru/20220512/pozhar-1788102736.html

иркутская область

зима

тайшетский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь кобзев, иркутская область, зима, тайшетский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш