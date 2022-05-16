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В Иркутской области тушат 23 лесных пожара - РИА Новости, 16.05.2022
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В Иркутской области тушат 23 лесных пожара
В Иркутской области тушат 23 лесных пожара - РИА Новости, 16.05.2022
В Иркутской области тушат 23 лесных пожара
Двадцать три лесных пожара на площади более 2 тысяч гектаров тушат в Иркутской области, девять из них локализованы, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:05
2022-05-16T08:05
происшествия
игорь кобзев
иркутская область
зима
тайшетский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ИРКУТСК, 16 мая – РИА Новости. Двадцать три лесных пожара на площади более 2 тысяч гектаров тушат в Иркутской области, девять из них локализованы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.За сутки в Приангарье потушено 14 лесных пожаров на площади более 2,5 тысячи гектаров. Ночью от лесного пожара спасли деревню Хотхор Заларинского района. Огонь подходил вплотную к постройкам. К тушению привлекли пожарный поезд из Зимы. В Тайшетском районе ночью один из лесных пожаров подошёл близко к посёлку Тамтачет. Угроза перехода огня также была снята. Сложная ситуация складывалась в Усольском районе, где к тушению пожара привлекался вертолет Ми-8."Локализовано шесть вновь зарегистрированных возгорания на общей площади 227 гектаров. Также в локализованном состоянии на утро 16 мая перешло три ранее обнаруженных пожара на общей площади 710 гектаров. В процессе локализации – 14 лесных пожаров общей площадью 1087,5 гектара", - говорится в сообщении.В тушении всех лесных пожаров 15 мая было задействовано более 900 человек и 288 единиц наземной техники.Также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что наиболее сложная ситуация складывается в Усть-Удинском районе. В течение ночи там проводились опашка пожара, чтобы не допустить огонь до населенных пунктов Аносово и Аталанка. На место планируется направить вертолёт Ми-8 МЧС России. Он будет производить сливы воды.На территории Иркутской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20220515/pozhar-1788647308.html
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иркутская область
зима
тайшетский район
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происшествия, игорь кобзев, иркутская область, зима, тайшетский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
08:05 16.05.2022
 
В Иркутской области тушат 23 лесных пожара

В Иркутской области тушат 23 лесных пожара на площади более двух тысяч гектаров

© Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
© Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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ИРКУТСК, 16 мая – РИА Новости. Двадцать три лесных пожара на площади более 2 тысяч гектаров тушат в Иркутской области, девять из них локализованы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
За сутки в Приангарье потушено 14 лесных пожаров на площади более 2,5 тысячи гектаров. Ночью от лесного пожара спасли деревню Хотхор Заларинского района. Огонь подходил вплотную к постройкам. К тушению привлекли пожарный поезд из Зимы. В Тайшетском районе ночью один из лесных пожаров подошёл близко к посёлку Тамтачет. Угроза перехода огня также была снята. Сложная ситуация складывалась в Усольском районе, где к тушению пожара привлекался вертолет Ми-8.
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"Локализовано шесть вновь зарегистрированных возгорания на общей площади 227 гектаров. Также в локализованном состоянии на утро 16 мая перешло три ранее обнаруженных пожара на общей площади 710 гектаров. В процессе локализации – 14 лесных пожаров общей площадью 1087,5 гектара", - говорится в сообщении.
В тушении всех лесных пожаров 15 мая было задействовано более 900 человек и 288 единиц наземной техники.
Также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что наиболее сложная ситуация складывается в Усть-Удинском районе. В течение ночи там проводились опашка пожара, чтобы не допустить огонь до населенных пунктов Аносово и Аталанка. На место планируется направить вертолёт Ми-8 МЧС России. Он будет производить сливы воды.
На территории Иркутской области с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации.
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ПроисшествияИгорь КобзевИркутская областьЗимаТайшетский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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